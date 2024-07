Marotta, uno, due, tre cessioni: plusvalenza perfetta | Il budget di mercato adesso è il migliore in Serie A

Aumenta il budget a disposizione per rafforzare l’organico dell’Inter: tre cessioni in programma, plusvalenze garantite

Il 22 maggio 2024 l’Inter ha cambiato definitivamente proprietà. Steven Zhang dopo 8 anni e 7 trofei conquistati (2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane e 2 Scudetti) ha lasciato la società nerazzurra in mano ad Oaktree, fondo di investimento statunitense.

Il tutto è avvenuto a causa della mancata restituzione del prestito triennale di circa 400 milioni di euro che l’impreditore cinese ha incassato, necessari per sistemare il bilancio del club nerazzurro, all’epoca decisamente in rosso.

Adesso l’organigramma del club è cambiato ed il nuovo presidente è Giuseppe Marotta, che nonostante rivesta sulla carta un ruolo differente continua a svolgere il suo lavoro dirigenziale, mirato a rendere il club sempre più competitivo.

I nuovi proprietari hanno rassicurato i tifosi, più che scettici del lampante cambio di proprietà: l’obiettivo è continuare a vincere sia in Italia che in Europa e portare il club stabilmente tra le società più forti dell’intero panorama calcistico mondiale.

Calciomercato in entrata

Per farlo c’è necessità di rafforzare l’organico nonostante attualmente sia tra i più completi d’Europa. Il calciomercato inizierà a breve, ma la dirigenza nerazzurra ha già piazzata due colpi di caratura internazionale che alzeranno nettamente il livello: si tratta di Medhi Taremi e Piotr Zielinski.

L’attaccante iraniano del Porto e il centrocampista polacco del Napoli hanno esperienza da vendere sia in campo nazionale che internazionale, ma la notizia migliore è che sono arrivati a parametro zero, lasciando inalterato il bilancio che secondo i piani societari terminerà il suo conto in rosso nelle prossime stagioni.

Buoni rapporti

I rapporti tra Sampdoria e Inter sono storicamente ottimi in chiave mercato, così come è stretto il legame tra Marotta e il club genovese, dal quale è partita la sua ascesa nel calcio italiano. I rappresentanti delle due società si sono incontrati in sede per discutere di svariati assistiti, creando un’asse solida tra i due club.

Hanno parlato di Giovanni Leoni, Stankovic, Sebastiano Esposito, Alessandro Fontanarosa e Mattia Zanotti. Il difensore classe 2006 vorrebbe essere trattenuto dalla Sampdoria che vorrebbe aumentarne il valore, a differenza della squadra lombarda che vorrebbe acquistarlo, l’estremo difensore tornerà a Milano con molte probabilità, l’attaccante classe 2002 difficilmente resterà in Serie B ma approderà in una squadra di Serie A, mentre il centrale e l’esterno difensivo classe 2003 sono sul taccuino di Andrea Pirlo per essere acquistati in questa sessione di calciomercato estiva.