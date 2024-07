Colpo Inter, dal Real Madrid a Milano: e arriva anche un’altra stella del Belgio | Trattative praticamente chiuse

L’Inter non ha intenzione di fermarsi sul calciomercato: in arrivo due stelle, una dal Belgio e una dalla Spagna

Sono stati mesi turbolenti in casa Inter che non hanno permesso ai tifosi di godersi le vittorie dello Scudetto e della Supercoppa Italiana a causa del cambiamento di proprietà che ha visto Zhang lasciare dopo 8 anni al comando.

L’imprenditore di nazionalità cinese è stato in grado di riportare la società nerazzurra nuovamente ai vertici del calcio italiano ed europeo, vincendo 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, oltre che raggiungere due finali europee.

Ha dovuto cedere lo scettro ad Oaktree, fondo di investimento statunitense, a causa della non restituzione del prestito triennale di circa 400 milioni di euro, interessi inclusi, entro la data di scadenza pattuita, ossia il 22 maggio 2024.

Un fulmine a ciel sereno per la tifoseria, preoccupata per il futuro del proprio club, rassicurato però dai nuovi proprietari che hanno già stabilito il loro obiettivo con chiarezza: continuare a vincere e rientrare stabilmente tra i top club europei.

Calciomercato estivo

La società non ha dunque intenzione di fermarsi, con l’intenzione di migliorare sempre più l’organico a disposizione del mister Simone Inzaghi e aggiungere quanti più trofei possibili alla propria bacheca che ne vanta 46 totali, di cui 37 nazionali e 9 internazionali.

L’ha già dimostrato con l’acquisto di due profili di livello internazionale come Medhi Taremi, attaccante iraniano dal Porto e Piotr Zielinski, centrocampista polacco dal Napoli, entrambi a parametro zero; ennesimo capolavoro di mercato di Marotta.

Rinforzi top

Oltre alla squadra maschile, la società ha intenzione di alzare il livello anche in quella femminile, fondata nel 2018, per colmare il gap con le contendenti al titolo, quali Fiorentina, Roma e Juventus. In attesa di conoscere il nuovo allenatore, con Gianpiero Piovani in pole, ha piazzata due colpi: Tessa Wullaert e Ivana Andres.

La belga ha una media gol mostruosa con club e nazionale, 46 gol in 42 presenze nell’ultima stagione e 82 gol in 131 presenze con i Diavoli rossi, oltre a vantare una vasta esperienza internazionale ed un ricco palmarès; la spagnola arriva dopo 4 anni al Real Madrid e da capitana della Spagna che ha alzata la Coppa del Mondo in Australia, candidandosi ad essere il colpo della campagna estiva. Infine non è da sottovalutare l’arrivo di Marie Detruyer, giovanissima centrocampista belga classe 2004, che vanta quasi 100 presenze tra club e Nazionale e siamo ancora solamente all’inizio del calciomercato.