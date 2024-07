Gudmundsson ha dato l’ok: ‘Abbiamo trovato l’accordo’ | Formula alla Frattesi per l’acquisto del cartellino

L’Inter è sempre più vicina a Gudmundsson, Marotta sta per replicare il colpo Frattesi anche nella formula dell’operazione

L’Inter è al lavoro da tempo per cercare di dare a mister Simone Inzaghi una rosa che sia competitiva ancora di più in vista della prossima stagione, con l’obiettivo della dirigenza di consegnare più innesti possibili al mister già a partire dall’inizio del ritiro estivo previsto per metà luglio.

Inserire i nuovi arrivi richiede tempo, Inzaghi lo sa, e per questo prima li ha a disposizione e prima possono integrarsi nello spogliatoio, recepire gli schemi tattici e testare sul campo i feeling con i compagni.

Dopo la conquista della seconda stella c’è tanta voglia di crescere ancora in casa nerazzurra provando ad imporsi anche in campo europeo, andando oltre gli ottavi di finale raggiunti nell’ultima Champions League.

L’asse tra Genova e Milano è tra i più caldi di questo inizio di calciomercato. I nerazzurri stanno per chiudere per il portiere dei liguri Josep Martinez che sarà il vice di Yann Sommer. Un acquisto definito per 13 milioni più due di bonus, senza l’inserimento di contropartite tecniche come era stato precedentemente ipotizzato.

Gudmundsson torna ad essere vicino all’Inter, ecco con quale formula

Ma l’estremo difensore spagnolo potrebbe non essere l’unico genoano a indossare la maglia dell’Inter la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport riporta un ritorno di fiamma per Albert Gudmundsson, da un mese nella lista dei rinforzi per l’attacco. La formula per arrivare all’islandese sarebbe sempre quella del prestito con obbligo di riscatto, la stessa che ha consentito un anno fa di concludere l’operazione Frattesi con il Sassuolo.

Un profilo giovane e con ampi margini di miglioramento ma che ha fatto molto bene nella sua prima stagione in Italia, che dovrà lottare per trovare spazio ma che confida di essere un’ottima pedina per il turnover.

L’Inter deve cedere due esuberi prima di affondare il colpo Gudmundsson

Prima di chiudere l’Inter ha la necessità di piazzare sul mercato altre due punte che non rientrano nei piani del club come Correa, rientrato dal prestito al Marsiglia e Marko Arnautovic che non convince nonostante l’ottimo Europeo che sta disputando con l’Austria.

Per il fantasista argentino l’ipotesi più percorribile è di un ritorno in patria o un trasferimento in Arabia mentre per il bomber ex Bologna potrebbe farsi avanti qualche squadra di A come la Fiorentina.