La Roma pesca dall’Inter: ‘Con noi sei titolare, torna a casa’ | Ghisolfi regala a De Rossi il colpo dell’estate

La Roma può riportare a casa un talento del suo settore giovanile ora in forza all’Inter, De Rossi assicura lui la titolarità

La Roma che verrà ha l’ambizione di migliorarsi. I giallorossi sono reduci da tre sesti posti consecutivi in campionato e tre annate importanti in campo europeo, con un titolo di Conference e una finale e una semifinale conquistate in Europa League. Eppure la sensazione avuta durante il breve periodo di Daniele De Rossi in panchina ha mostrato dei notevoli progressi che fanno ben sperare.

Un calo di rendimento fisico e psicologico nell’ultimo mese ha vanificato la rincorsa che ha portato la squadra vicina a qualificarsi per la Champions League ma il mister ci riproverà iniziando da zero la nuova stagione.

Per farlo sono necessari diversi innesti di qualità e il compito del nuovo direttore sportivo Ghisolfi è quello di ingaggiare i profili ideali per il gioco di De Rossi e il suo 4-3-3 equilibrato ma propositivo.

Tranne la porta, blindata con la conferma di Svilar, gli altri reparti andranno rivisti, con alcune partenze che comportano sostituzioni degne che possano anche aumentare il tasso tecnico dell’organico, da Romelu Lukaku a Chris Smalling e Spinazzola.

Frattesi è l’obiettivo della Roma in mezzo al campo, un ritorno nella Capitale per lui?

In tal senso si inserisce l’interesse della Roma per Davide Frattesi che è cresciuto nelle giovanili della Roma e che i giallorossi hanno perso una volta approdato al Sassuolo, con gli emiliani che hanno esercitato il riscatto del centrocampista.

L’azzurro, protagonista agli Europei, chiede maggiore spazio che non ha avuto nella sua prima stagione all’Inter, nonostante il prezioso contributo anche in fase realizzativa, spesso a segno da subentrante dalla panchina e la Roma assicura lui un posto da titolare che a Milano non ha.

Frattesi in prestito, la proposta della Roma che Marotta sta valutando

L’Inter ha fissato a 45 milioni il prezzo per il proprio tesserato ma non è esclusa l’apertura da parte di Marotta di un prestito con diritto di riscatto dato che i nerazzurri hanno ingaggiato in mezzo al campo Piotr Zielinski che rischia di togliere ulteriore minutaggio a Frattesi.

Tutto il popolo giallorosso spera che questo colpo di mercato possa realizzarsi, confidando nell’attaccamento alla maglia conseguente di Davide che potrebbe vestire la maglia della Roma anche in prima squadra dopo la trafila nel settore giovanile dei capitolini.