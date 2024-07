Inter, rinnovo in stallo: arriva una barca di soldi in arrivo dall’Arabia | L’agente conferma: “C’è già l’accordo”

Le voci dall’Arabia si fanno sempre più insistenti per il top player dell’Inter. L’agente esce allo scoperto: “c’è già l’accordo”

Il cambio di proprietà dell’Inter da Zhang a Oaktree ha seriamente preoccupato i tifosi, ma il fondostatunitense li ha già rassicurati rendendo il loro obiettivo più che chiaro: l’Inter mirerà a vincere nuovamente in Italia ed in Europa.

Che la squadra di Simone Inzaghi abbia dominato l’ultimo campionato raggiungendo la Seconda Stella e abbia vinto la Supercoppa Italiana non è un punto di arrivo, ma solamente l’inizio di una società che vuole puntare sempre più in alto ed esser stabilmente tra le più forti d’Europa.

La forza di volontà matura anche dalla delusione della finale di Champions League persa contro il Manchester City di Pep Guardiola per 1-0, che si è adesso trasformata in sete di vendetta e di voler aggiungere a tutti i costi il quarto trofeo dalle grandi orecchie in bacheca.

C’è voglia assoluta di vincere nella prossima stagione, puntando al sogno Triplete, avvenuto nel 2010 con Josè Mourinho. C’è il forte desiderio di fare il bis in campionato, vincere la Coppa Italia dimenticato la sconfitta agli ottavi di questa stagione e arrivare fino in fondo in Europa.

Pillole di calciomercato

La prova dell’ambizione nerazzurra è data dall’acquisto di due profili internazionali di assoluta esperienza, prima ancora che inizi la sessione di calciomercato estiva. Si tratta di Medhi Taremi, attaccante iraniano del Porto e Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, entrambi a parametro zero.

Il mercato però non finisce qui, anzi è appena entrato nel vivo. L’Inter sta valutando l’acquisto di un nuovo portiere per l’età avanzata di Sommer, un centrale difensivo titolare ed ha intenzione di rivoluzionare totalmente la fascia destra, con Dumfries e Cuadrado in uscita.

Accordo trovato

Arriva finalmente l’annuncio che mette fine a tutte le voci in merito al futuro di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e capocannoniere nell’ultima stagione di Serie A. L’attaccante argentino, attualmente impegnato con l’Albiceleste nella Copa America da campione in carica, ha finalmente deciso: rimarrà all’Inter.

Dopo mesi di continue trattative le due parti hanno finalmente raggiunto l’accordo per continuare insieme un’avventura che dura già da 6 stagioni, allontanando definitivamente i club arabi desiderosi di portarlo in Saudi League. A confermarlo è stato Alejandro Camano, agente del Toro, che ha fatto chiarezza a Winwinsports: “Trattativa con l’Arabia Saudita? Abbiamo raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto con l’Inter. Lautaro è un leader e il capitano dell’Inter, questo è un aspetto molto importante per lui”