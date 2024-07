Marotta, chiuso il quarto attaccante: ’Giochi gli ottavi, poi vieni da noi’ | Blitz segreto al ritiro in Germania

Un nuovo colpo per rinforzare definitivamente il reparto. Ora Marotta è pronto a chiudere per il quarto attaccante.

È un’Inter scatenata quella che si sta muovendo in un mercato bollente come quello degli ultimi giorni. Il neo presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, vorrebbe infatti chiudere in anticipo i giochi, quando mancano una manciata di giorni prima dell’apertura ufficiale delle trattative tra i club.

A poco a poco, infatti, la nuova Inter sta per prendere forma e tra gli acquisti ufficializzati e quelli che potrebbero essere in dirittura d’arrivo si intravedono quelli che saranno gli ambiziosi obiettivi della squadra di Milano.

Dopo l’acquisto di Zielinski e Taremi, Giuseppe Marotta sarebbe pronto a chiudere per un quarto attaccante da avere in rosa. Le trattative però dovranno aspettare l’evolversi della sua cavalcata nell’Europeo. Ecco di chi stiamo parlando.

Dopo l’Europeo vola a Milano?

La Svizzera è senza dubbio una delle squadre che ha più sorpreso in questo campionato Europeo. Dopo aver quasi battuta la favorita Germania, si è qualificata agli ottavi di finale e affronterà proprio la nostra nazionale. Ma la cavalcata degli elvetici è dovuta soprattutto all’esplosione dei suoi talenti, uno su tutti Dan Ndoye.

L’esterno offensivo del Bologna sta facendo un campionato strepitoso – dopo un’ottima stagione con gli emiliani – e Marotta avrebbe messo gli occhi su di lui. L’Inter vorrebbe Ndoye per rinforzare ulteriormente il centrocampo e mettere in rosa il suo quarto attaccante. Ma è una possibilità concreta?

La trattativa con il Bologna

Nulla di certo ancora e in via ufficiale non c’è un’offerta da parte dei nerazzurri. Tuttavia, l’Inter sembra essere in pole position per potersi assicurare le prestazioni del ventiquattrenne rivelazione dello scorso campionato. Ndoye potrebbe infatti essere un tassello importante per la squadra di Inzaghi, soprattutto nel caso dovesse partire Denzel Dumfries. Il calciatore svizzero è infatti in grado di giocare da esterno alto, ma è anche un formidabile terzino.

Un vero e proprio jolly che Marotta non vorrebbe farsi sfuggire e che, in caso di partenza dell’olandese, potrebbe rappresentare un sostituto assolutamente all’altezza. Tuttavia, come ricorda Sky Germania, sull’esterno del Bologna ci sarebbe anche l’interesse – forte – del Basilea. Se intende portarlo a Milano, quindi, Marotta dovrà imbastire al più presto una trattativa con il Bologna.