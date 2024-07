Carboni, cambiano tutti i piani di mercato: adesso maglia da titolare non gliela leva più nessuno | L’allenatore glielo comunica in in privato

Il futuro di Valentin Carboni è più che radioso: pronta una maglia da titolare per il talentuoso esterno argentino

In contemporanea agli Europei si sta giocando anche la 48esima edizione della Copa America per nazionali maschili organizzata dalla COMNEBOL e dalla CONCACAF, con sede negli Stati Uniti per la seconda edizione dopo quella del 2016.

Inizialmente il torneo era stato programmato per essere disputato nel 2023 ma nel 2017 la COMNEBOL si è accordata con la UEFA per posticiparla di un anno , così da facilitare la partecipazione dei calciatori che giocano in club europei.

Sono 16 le Nazionali partecipanti, suddivise in 4 gironi da 4 squadre. Si qualificheranno alle fasi ad eliminazione diretta le prime 2, che passeranno direttamente ai quarti di finale fino a raggiungere la finale.

Il match che decreterà la vincitrice dell’intera competizione si giocherà il 15 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami, impianto dei Miami Dolphins in NFL continuamente rimodernato negli anni, che può ospitare fino a 65000 persone.

Campione in carica

Dall’ultima edizione giocata nel 2021 ne è uscita vincitrice l’Argentina allenata da Scaloni contro il Brasile, che dopo tre finali consecutive perse negli anni è riuscita finalmente ad alzare il trofeo grazie ad un gol di Di Maria al 22′ di gioco.

È stato il primo trofeo con la Nazionale di Lionel Messi, al quale ha aggiunto negli anni successivi la finalissima vinta per 3-0 contro l’Italia ed il Mondiale vinto in Qatar contro la Francia ai calci di rigore, dopo una partita strepitosa terminata sul 3-3 tra i tempi regolamentari e supplementari.

Maglia da titolare

L’Albiceleste nel girone A con Cile, Canada e Perù è già qualificata ai quarti di finale della Copa America grazie alle vittorie per 1-0 contro la Nazionale di Alexis Sanchez e per 2-0 contro quella di Jonathan David e Alphonso Davies, due profili molto richiesti nella sessione di calciomercato estiva.

Manca l’ultimo match contro il Perù che si disputa domenica 30 giugno, per il quale Scaloni ha deciso di far riposare i big come Messi e Lautaro Martinez, attualmente capocannoniere del torneo e dar spazio e minutaggio ai giovani. Tra tutti si attende la partita di Valentin Carboni, anch’egli cercato da tanti club sul mercato e del quale la Pulga ne ha parlato benissimo, con l’Inter che spera faccia bene essendo di sua proprietà con l’auspicio che possa diventare il titolare della fascia destra neroazzurra che verrà totalmente rivoluzionata in vista della stagione 2024/25.