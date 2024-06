Marotta vede De Rossi e prepara lo scambio dell’estate | Plusvalenza Inter e difesa blindata

Inter e Roma mai state così vicine. L’affare dell’anno si può e si deve fare: pochi dettagli da limare e incendiano il mercato estivo.

Una delle squadre che può sicuramente iniziare il prossimo campionato con grande soddisfazione è l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra, campione d’Italia, può contare sull’affetto dei tantissimi tifosi felici per il traguardo raggiunto.

Il tecnico piacentino, però, sa bene che anche la Champions League e la Coppa Italia dovranno essere affrontate con la stessa determinazione e tenacia. Al fine di fare ciò, sicuramente chiederà degli sforzi alla dirigenza nerazzurra, con a capo Beppe Marotta.

Quest’ultimo, abile nei colpi a parametro zero, ha già garantito all’allenatore due grandi calciatori: l’attaccante iraniano ex Porto Mehdi Taremi e il centrocampista polacco del Napoli Piotr Zieliński. Questi due campioni daranno manforte alla squadra, anche perché hanno le caratteristiche giuste che si sposano alla perfezione con gli schemi tattici di Inzaghi.

Avere in rosa giocatori del calibro di Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Benjamin Pavard e Hakan Çalhanoğlu, giusto per nominarne alcuni, mette la squadra in condizione di poter ambire a diversi titoli, grazie alla qualità espressa dai singoli e dal gruppo.

Le prime mosse di mercato

Come riportato da Sportmediaset, sembra ormai fatta anche la trattativa che porta il portiere spagnolo, ex Genoa, Josep Martinez a essere il secondo estremo difensore nerazzurro, che crescerà alle spalle di Yann Sommer. Quando lo svizzero appenderà gli scarpini al chiodo o lascerà la porta sguarnita, sarà proprio l’ex portiere di Alberto Gilardino a rivestire i panni del portiere titolare.

A tal proposito, però, sembra proprio che ci possano essere anche altre trattative del tutto inaspettate. Nessuno può sentirsi realmente incedibile ed è per questo che alcuni calciatori, seppur acquistati da poco, potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio per portare altri campioni alla Pinetina.

Asse Milano-Roma

Va detto che potrebbe crearsi un asse davvero molto interessante tra Inter e Roma, in quanto a Daniele De Rossi servirebbe un centrocampista dalle doti offensive spiccate, mentre ai nerazzurri potrebbe servire un difensore centrale di esperienza ma soprattutto di garanzie anche in campo europeo. Pertanto, va detto che non è da escludere che le due dirigenze possano sedersi a tavolino e discutere di eventuali scambi che potrebbero incendiare il calciomercato estivo.

I due calciatori che potrebbero finire quindi al centro di una trattativa bilaterale sono Davide Frattesi dell’Inter e Gianluca Mancini della Roma. Sebbene l’ex centrocampista del Sassuolo sia stato riconosciuto più volte come un pupillo di Simone Inzaghi, potrebbe a questo punto essere sacrificato per far sì che sia proprio il baluardo della difesa giallorossa a rinforzare ancora di più la retroguardia dell’Inter. Solo nei prossimi giorni scopriremo di più e se ci sarà qualcosa di concreto in merito a queste ipotesi.