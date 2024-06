Marotta, doppio colpo in prospettiva: uno lo manda Guardiola dal City | Garanzia per il futuro e 20 milioni pronti sul tavolo

Si pensa anche al futuro della squadra. Doppio colpo in prospettiva per l’Inter: ecco che cos’ha in mente Marotta.

Si parla spesso di giovani e talenti sempre più difficili da scovare in quest’epoca di calcio moderno e sempre più tecnico. A volte la bravura di un dirigente sportivo sta infatti anche nel riuscire a vincere delle scommesse a lungo termine.

Lo sa bene l’Inter che, dopo aver messo a segno alcune magie di mercato a zero – come Taremi e Zielinksi – vorrebbe provare ad investire anche per il suo futuro. Ecco quindi che due giovanissimi potrebbero presto approdare a Milano e costituire le fondamenta della nuova società.

Marotta starebbe infatti per mettere a segno un doppio colpo in prospettiva, acquistando due giovani molto promettenti. Uno di questi ha militato addirittura nel Manchester City. Ma vediamo di chi si tratta e su chi sta puntando il neo presidente del’Inter.

Tessmann obiettivo per il futuro

L’Inter sta lavorando per costruire il proprio futuro e il principale nome per perseguire questo ambizioso obiettivo sembra essere quello di Tanner Tessmann. Il centrocampista statunitense è stato uno dei protagonisti della promozione del Venezia – approdata in Serie A, dopo una straordinaria stagione – e ora le parti vorrebbero giungere ad un accordo.

La trattativa non è ancora partita, ma l’Inter sembra avere le idee chiare. Il Venezia valuta il giovane 22enne circa 7 milioni, mentre Marotta potrebbe offrire come contropartita Oristanio in modo da far abbassare il prezzo. Non si esclude però che al giocatore possa essere permesso di restare un altro anno a Venezia, in modo da crescere e fare esperienza in Serie A.

20 milioni e un secondo obiettivo

Ma il mercato dell’Inter in prospettiva non si fermerebbe al giovane Tessmann. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta di Parma, infatti, Marotta avrebbe posato gli occhi sul giovane Adrian Bernabé. Tra i protagonisti principali della promozione del Parma, il centrocampista è arrivato dal Manchester City di Guardiola.

Il fantasista classe 2001 ha fatto una stagione strepitosa con il Parma, facendo lievitare il suo prezzo a circa 12 milioni di euro (secondo Transfermarkt). Cifre importanti che, se sommate al possibile costo per l’acquisto di Tessman, porterebbero l’Inter a dover mettere sul piatto circa 20 milioni di euro.