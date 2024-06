Inter, primo vero colpo di mercato chiuso: “Tra due settimane sarò a Milano” | Ha già scelto il numero di maglia

Marotta ha posto subito le cose in chiaro: con l’Inter si vince sempre. Il nuovo acquisto è pronto ad infiammare la piazza a suon di gol.

Marotta sa bene che l’Inter non può e non deve abbassare la guardia, soprattutto ora che c’è stata la migrazione societaria. Infatti, come ben sappiamo, ci sono state delle riconferme importanti all’interno della squadra che dimostrano ancora una volta quanto sia significativo il progetto societario.

Avere ancora una volta Simone Inzaghi in panchina e Lautaro Martínez come punta di riferimento dell’attacco nerazzurro significa veramente tanto. Altri giocatori che sembrano destinati a un percorso duraturo con la maglia dell’Inter sono Benjamin Pavard, Davide Frattesi e lo stesso Marcus Thuram.

Questi calciatori, che nella stagione calcistica appena trascorsa hanno dato un importante contributo affinché la squadra potesse trionfare con lo Scudetto, sbaragliando la concorrenza delle inseguitrici, hanno tutte le carte in regola per essere nuovamente protagonisti della prossima stagione.

I tifosi, però, nonostante siano felici per il risultato raggiunto, non si accontentano più ormai del solo campionato italiano. Il sogno di ripetere il triplete raggiunto nel 2010 con José Mourinho è più vivo che mai.

Le strategie di mercato

C’è da dire, però, che affinché ciò possa concretizzarsi, sarà comunque necessario uno sforzo economico da parte della società che dovrà garantire al tecnico piacentino degli elementi da poter inserire nello scacchiere nerazzurro, sia come titolari che in un eventuale turn-over. Ora come ora, i tifosi sanno bene che c’è spazio per quelle che sono le trattative che dovranno portare nuovi calciatori a vestire la maglia dell’Inter. Giocare in una società così prestigiosa è sicuramente un vanto e un raggiungimento di obiettivi nella propria carriera che dà tantissime soddisfazioni.

Pertanto, Marotta e compagni cercano solo ed esclusivamente calciatori che abbiano fame di successo e di vittoria, così come accaduto con gli ultimi calciatori acquistati di recente che hanno dimostrato di avere il carisma giusto per giocare alla Pinetina. Adesso, però, va detto che il grande successo dirigenziale si evince dal fatto che fra poche settimane il primo acquisto vestirà ufficialmente la maglia dell’Inter con grande entusiasmo da parte dei tifosi.

Taremi è pronto

Stiamo parlando di un attaccante che darà manforte al reparto offensivo, già di per sé ben fornito e rinvigorito, portando un’importante esperienza anche in Champions League maturata nei suoi anni precedenti trascorsi al Porto. Stiamo parlando dell’attaccante iraniano Mehdi Taremi che, insieme a Piotr Zieliński, è stato acquistato a parametro zero e può ritenersi il primo vero acquisto della stagione 2024-2025 dell’Inter che avrà nuovamente come suo condottiero Simone Inzaghi. L’attaccante, ai microfoni di Hatam Shiralizadeh, ha spoilerato qualche dettaglio sul suo approdo all’Inter: “Il numero di maglia? Se il 99 fosse disponibile potrei sceglierlo.”

I tifosi non vedono l’ora di vedere la squadra all’opera sin dalle prime amichevoli estive che si giocheranno dal prossimo mese di luglio. Non ci resta che attendere le prossime mosse di mercato che serviranno per rinvigorire ancora di più una squadra già di per sé estremamente forte e blasonata.