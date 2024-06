Ciao Inter, voglio giocare di più: cessione a un passo | Ma Marotta nel contratto inserisce una clausola per il futuro

Un giovane talento dell’Inter vuole andarsene in prestito per avere più spazio ma Marotta vuole il diritto di recompra

A pochi giorni dall’inizio ufficiale del calciomercato, l’Inter continua a capire che margini può avere per le manovre che la vedranno protagonista nei prossimi due mesi per rinforzare la rosa. Dipenderà dalla capacità di cedere esuberi, metodo individuato per autofinanziarsi ed evitare la partenza di qualche big dell’organico.

I due nomi indiziati per riuscire ad avere introiti cospicui, fino a 50 milioni complessivi, sono Dumfries, molto apprezzato dal Manchester United che dall’Inter ha prelevato un anno fa Onana, e Valentin Carboni.

E poi c’è da risolvere le questioni inerenti la cantera nerazzurra, con molti talenti del settore giovanile che si sono messi in mostra in prestito tra Serie A e B la passata stagione e che sono in cerca di capire le intenzioni del club.

Per la maggior parte di loro l’intenzione è quella di mandarli di nuovo a giocare altrove per proseguire il percorso di crescita, monitorando l’andamento ed eventualmente aggregarli alla rosa di Inzaghi, che potrebbe decidere di averli con lui nel ritiro estivo.

Il bomber interista è nel mirino del Torino, Vanoli lo ha chiesto alla dirigenza

Uno di questi è Francesco Pio Esposito, reduce dal prestito allo Spezia in B, con tre reti, di cui una decisiva per la salvezza dei liguri nell’ultima giornata del campionato cadetto e nel match vinto contro il Venezia.

In quell’occasione sulla panchina dei lagunari sedeva Paolo Vanoli, il quale, dopo aver conquistato la promozione in A, ha da poco firmato per il Torino. Ha potuto apprezzarne i movimenti e vorrebbe poterlo allenare nella sua nuova avventura alla guida dei granata, un salto di carriera che si è meritato, con tanto di complimenti da parte di un grande mister come Arrigo Sacchi.

Marotta apre al Torino ma a una condizione, non transige con Cairo

La formula sarebbe con diritto di recompra in favore dell’Inter, come già visto in passato per Fabbian, attualmente in forza al Bologna. Sull’attaccante classe 2005 da tempo c’è anche il Cagliari che attende di ufficializzare Davide Nicola come successore di Claudio Ranieri.

Quindi la disponibilità di Marotta nei confronti del passaggio del suo assistito al Torino è totale ma con questa condizione ritenuta imprescindibile, date le potenzialità intraviste e la chance di vestire in futuro la maglia nerazzurra dopo la trafila nelle giovanili.