‘Sarai il nostro titolare del futuro’: Marotta cambia strategia | Colpo in prospettiva, ma costa 15 milioni cash

Cambia la strategia di Marotta che è comunque vicino a chiudere un nuovo innesto che sarà un punto fermo dell’Inter del futuro

Mentre le voci di una possibile cessione di Hakan Calhanoglu stanno dissolvendosi come delle nuvole passeggere destinate a lasciare spazio al sereno, continuano i ragionamenti della dirigenza dell’Inter riguardo alla campagna acquisti. Marotta ed Ausilio hanno un piano d’attacco già collaudato e la prerogativa al momento è quella di disfarsi di alcuni esuberi.

La speranza è quella di riuscire a piazzare in fretta, già dai primi di luglio, sul mercato sia Dumfries che Valentin Carboni, due partenze che potrebbero portare circa 50 milioni nelle casse del club.

Marotta che vuole sfruttare il settore giovanile per inserire contropartite tecniche come mezzo per ammortizzare il costo di alcuni obiettivi di mercato, consentendo loro di proseguire il percorso di crescita per poi tornare pronti ad Appiano Gentile.

Zanotti, Corrado, Oristanio, Pio Esposito sono solo alcuni dei gioielli della cantera nerazzurra che hanno fatto molto bene in prestito tra A e B nella scorsa stagione e che piacciono a diverse squadre in Italia.

L’Inter è convinta, vuole Martinez come secondo portiere, bruciata la concorrenza

Uno di questi era stato promesso al Genoa all’interno dell’operazione che doveva portare Josep Martinez a vestire la maglia dell’Inter. Sembra essere proprio il portiere del Genoa il profilo designato a fare il vice Sommer per la prossima stagione.

L’estremo difensore spagnolo ha messo in luce le sue qualità che sono da subito finite nel mirino del club campione d’Italia, sempre più intenzionato a regalare a mister Simone Inzaghi un giocatore abile sia fra i pali che in fase di impostazione, che ha stupito nel suo primo anno in A.

Per Martinez l’Inter è disposta a investire senza contropartite, le cifre dell’operazione

Come riporta Sky Sport, l’Inter sarebbe disposto a pagare i 15 milioni che i liguri vogliono per il cartellino dello spagnolo classe 1996, con un affare che potrebbe chiudersi con solo cash.

Martinez dovrà accettare di fare da gregario allo svizzero, per poi avere il posto da titolare assicurato a partire dall’estate 2025, con la dirigenza che vuole puntare sulle sue parate per il futuro della porta. Il giocatore gradisce la destinazione, consapevole dello step importante di carriera che comporta, pur consapevole di dover partire dalla panchina nelle gerarchie di Inzaghi, in una stagione che sarà comunque ricca di impegni.