Calha-Inter, adesso cambia tutto: Marotta si cautela e porta a Milano un nuovo regista | Lo voleva mezza Europa

L’offerta monstre per Hakan Calhanoglu sconvolge il mercato dell’Inter, il direttore Marotta si tutela, individuato il possibile sostituto

Ha scosso tutto l’ambiente nerazzurro l’offerta di 60 milioni pervenuta da parte del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu. Il turco è il fulcro del centrocampo di Inzaghi, che ha avuto l’intuizione di spostarlo dalla trequarti alla mediana, trasformandolo in uno dei registi migliori d’Europa.

Il giocatore è attualmente impegnato con la propria Nazionale, guidata da un altro italiano come Vincenzo Montella, agli Europei che si stanno disputando in Germania, ma le voci di mercato sono arrivate anche nel ritiro dei turchi.

Il top player ha fatto sapere la sua volontà di restare, convinto anche dai compagni di squadra a continuare a sposare il progetto che lo ha messo al centro e lo ha rigenerato dopo l’addio doloroso dal Milan.

La riconoscenza è tale da rifiutare la destinazione tedesca, in un club vincente come quello del Bayern ma in una fase di costruzione, con un nuovo ciclo avviato dopo l’addio di Tuchel e l’approdo in panchina della scommessa Kompany.

Le sirene del Bayern per Calha spaventano l’Inter, Marotta corre ai ripari

Bayern che continua a fare spesa in A visto l’interesse mostrato anche nei confronti del terzino rossonero Theo Hernandez e dopo i colpi in difesa conclusi nelle passate sessioni di mercato come quelli di De Ligt e di Kim, prelevati da Juventus e Napoli.

Intanto l’Inter, che confida nelle parole di Hakan e nella fedeltà che sembrerebbe mostrare alla sua attuale squadra, vuole tutelarsi e avrebbe individuato un degno sostituto, che gioca in Liga.

Zubimendi è il piano b dell’Inter se Calhanoglu dovesse andarsene

Questo è Martin Zubimendi che per le sue caratteristiche tecniche e fisiche ricorda Daniele De Rossi. Si presenta come un regista di livello e un mediano capace di farsi valere anche in fase di interdizione, profilo che ha le carte in regola per seguire le orme di Calha, in un centrocampo competitivo e completo come quello dell’Inter.

É il metronomo della Real Sociedad, club con cui è cresciuto sin dalle giovanili. Classe 1999, spagnolo, è al bivio della propria carriera ma lascerà i baschi solo di fronte a un’offerta di almeno 40 milioni, anche data la scadenza del suo contratto nel 2027. Il direttore sportivo Beppe Marotta lo apprezza molto e il suo fiuto per gli affari potrebbe verificarsi ancora una volta azzeccato.