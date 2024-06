Marotta fa impazzire la Juve: all’Inter un vecchio pupillo arriva ‘gratis’ | Bianconeri su tutte le furie

Beppe Marotta è a un passo dal convincere un suo vecchio pupillo a seguirlo all’Inter, dopo Cuadrado un altro colpo a zero dalla Juventus

Un anno fa Juan Cuadrado, da svincolato, ha scelto l’Inter per proseguire la sua carriera, forte della stima da parte di Beppe Marotta che lo ha ingaggiato quando era direttore sportivo della Juventus. Dopo molte stagioni sulla fascia dei bianconeri, il colombiano ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza e di cambiare squadra, restando così in A.

Per il sudamericano è stata un’annata complicata, conclusa in anticipo a causa di un grave infortunio che lo ha colpito a dicembre, che ha costretto l’Inter a tornare sul mercato a gennaio per trovare un sostituto momentaneo.

Nerazzurri che hanno chiuso, con largo anticipo, altri due colpi a parametro zero per questa nuova sessione di mercato estivo, due utili pedine per la stagione che si prospetta densa di impegni per gli uomini di Inzaghi.

Dal Napoli è arrivato il polacco Piotr Zielinski mentre dal Porto la punta iraniana Taremi, innesti di caratura internazionale che portano qualità ed esperienza nel già competitivo spogliatoio dei campioni d’Italia in carica.

Adrien Rabiot può firmare per l’Inter, i tifosi lo attendono al varco

Inter che potrebbe assicurarsi anche un terzo giocatore senza pagare il suo cartellino e si tratta di Adrien Rabiot che non ha ancora rinnovato con la Juventus, con i bianconeri che sono parecchio infastiditi dall’atteggiamento del centrocampista.

Cristiano Giuntoli aveva espressamente richiesto una risposta entro il 30 giugno, mentre il destino di Rabiot potrebbe decidersi dopo l’Europeo che sta disputando con la Francia.

Rabiot sta valutando la proposta di Giuntoli per un rinnovo ma il Real è sullo sfondo

La Juve ha presentato a Rabiot una proposta biennale con opzione per il terzo anno a 7 milioni e mezzo a stagione, che potrebbe salire con qualche bonus facile. Il club bianconero sente di aver fatto il massimo che è nelle sue possibilità, con Thiago Motta che si è detto favorevole alla permanenza del talento classe 1995.

Oltre al possibile inserimento dell’Inter, negli ultimi giorni si parla anche dell’interessamento del Real Madrid, alla ricerca del sostituto di Toni Kroos che ha detto addio al mondo del calcio giocato, e con i Blancos che sarebbero disposti a pagare anche le ricche commissioni alla mamma-agente, un osso duro quando ci si trova a trattare.