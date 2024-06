‘Finisci l’Europeo e vieni alla Pinetina’: Marotta chiude il quarto attaccante, 30 milioni sul piatto e reparto completato

Sempre più vicino la firma del nuovo attaccante dell’Inter, ha segnato la rete della qualificazione agli ottavi con la sua Nazionale

Simone Inzaghi è stato chiaro. Al termine del campionato, vinto con largo anticipo e che ha permesso all’Inter di conquistare anche la seconda stella, ha avuto un fitto colloquio con Beppe Marotta, ancora prima che quest’ultimo fosse nominato dal nuovo fondo americano Oaktree come presidente del club, e ha chiesto al direttore sportivo di avere a disposizione cinque punte.

Un numero che può sembrare eccessivo ma che parte da una considerazione basilare, quella di non rischiare di trovarsi in emergenza in un ruolo cruciale come l’attacco. Questo perché non è giusto pretendere da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram gli straordinari.

L’Inter, infatti, sarà impegnata in ben cinque competizioni la prossima stagione e punta al massimo in ognuna di queste, a partire dal confermarsi la squadra da battere in Italia ma senza trascurare le competizioni europee, dalla Champions al Mondiale per club.

Andare oltre gli ottavi di finale è l’obiettivo minimo ma le ambizioni sono tali da potersela giocare contro qualunque avversario, a dimostrazione della crescita che l’organico interista ha avuto negli ultimi mercati.

Il nuovo nome per l’attacco dell’Inter, sta disputando un Europeo di grande livello

Come nuovo nome per l’attacco nerazzurro si fa sempre più insistente quello di Dan Ndoye, tra i pezzi pregiati del Bologna e protagonista con la Svizzera negli Europei, andando in rete nel match proprio contro i padroni di casa della Germania, un goal che è stato decisivo per permettere agli elvetici di qualificarsi agli ottavi da seconda del girone.

Per il 23enne la possibilità di trasferirsi a Milano, con Inzaghi che starebbe valutando di utilizzarlo anche come esterno nel centrocampo a cinque al posto del partente Denzel Dumfries, sfruttando la sua duttilità tattica.

Ndoye parte solo davanti a minimo 25 milioni, il Bologna ha fissato la cifra

La richiesta degli emiliani, forti della possibilità offerta ai propri tesserati di giocare la Champions, è di 25 milioni. Saputo non vuole smantellare la rosa che ha raggiunto un traguardo storico ed è disposto a vendere i giocatori più talentuosi solo davanti a proposte economiche ritenute all’altezza.

Inter che, intanto, cerca pure un profilo d’esperienza in attacco, dopo l’arrivo della punta iraniana Taremi, pronto per presentarsi ad Appiano Gentile già dall’inizio del ritiro estivo, previsto per il 10 luglio.