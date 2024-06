Marotta ha deciso: ‘Nessuno è incedibile’ | La stagione inizia con una cessione dolorosa, ma il prezzo è folle

Il campione dei nerazzurri è ai saluti finali. Nessuno lo avrebbe mai immaginato ma queste cifre era impossibile trattenerlo in squadra.

Beppe Marotta sta vivendo un periodo estremamente felice con l’Inter. La gioia e la soddisfazione di vincere dapprima la Coppa Italia nell’anno precedente e quest’anno lo Scudetto non hanno fatto altro che incrementare sempre di più la sua felicità e anche il suo curriculum.

I successi portati avanti in tutti questi anni dimostrano che le critiche sul suo conto circa alcune idee di mercato sono tutte da eliminare. Infatti, lui si è sempre reso protagonista di grandi colpi a parametro zero e questo, sicuramente, agli occhi di tante società può sembrare un’arma a doppio taglio.

Prendere giocatori in scadenza è un po’ come ritrovarsi a scatola chiusa. Tutti i giocatori che però ha portato alla Pinetina si sono dimostrati e continuano a palesare tutto il loro talento senza dare importanza alla formula di acquisto.

In questo modo, è quasi sempre riuscito a far risparmiare tantissimi soldi ai suoi presidenti anche all’epoca di Sampdoria e Juventus, sposando una strategia ben precisa. Ciò non vuol dire che comunque negli anni non abbia investito soldi importanti per acquistare i giocatori di grande rilievo.

Le trattative importanti

Basti pensare che l’ultimo colpo di calciomercato nella scorsa estate è avvenuto con l’acquisto del difensore francese Benjamin Pavard. Quest’ultimo, prelevato dal Bayern Monaco, è poi diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi. Anche per la prossima stagione, Marotta vorrà allestire, con la sua dirigenza, una squadra all’altezza degli obiettivi dei nerazzurri. Si spera di poter fare il bis con un altro scudetto ma soprattutto fare meglio in Champions League e in Coppa Italia, dove nell’ultimo campionato si è usciti troppo prematuramente.

I tifosi nutrono grandissima fiducia nella dirigenza e nell’allenatore piacentino al punto che sono sicuri, quindi, sebbene si sia parlato nei giorni scorsi anche di un ipotetico interesse da parte della Juventus per Davide Frattesi, che al momento sembrerebbe proprio non essere cedibile, altri giocatori della formazione nerazzurra potrebbero, davanti ad un’offerta importante, lasciare la Pinetina.

Çalhanoğlu ai saluti?

Non parliamo di Lautaro Martínez, fresco di rinnovo di contratto con la sua Inter e ormai orientato sempre di più a costruirsi un’immagine duratura e importante nel club interista. Allora, di chi stiamo parlando? A gran sorpresa sarebbe il caso di menzionare uno dei grandi colpi del passato a parametro zero dell’Inter, ovvero il centrocampista turco Çalhanoğlu.

Quest’ultimo, infatti, sembrerebbe essere entrato nel mirino del Bayern Monaco, squadra pronta a investire fiumi di milioni di euro per portarlo in Bundesliga. Marotta, dinanzi ad un’offerta estremamente importante, non chiuderebbe le porte ad una cessione ma, anzi, con i soldi in entrata, potrebbe tranquillamente investirli per comprare altri giocatori tali da rinvigorire la rosa di Inzaghi. Come riportato da la gazzetta dello sport, tutti i discorsi sono da rimandare a dopo l’Europeo.