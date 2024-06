Inter, agente in sede e cessione dopo il flop in nazionale: “Ci sono tante offerte” | Non passa nemmeno dal ritiro

Contro la Spagna è stato tra i peggiori in campo e le porte dell’Inter rischiano di chiudersi per il centrocampista nerazzurro

Molto difficile indicare il peggiore in campo dell’Italia nel secondo match degli Europei che si stanno disputando in Germania, contro la Spagna. Da salvare solo il passivo con la partita decisa da una sfortunata e ingenua autorete di Riccardo Calafiori a inizio ripresa. Le Furie Rosse hanno schiacciato per 90 minuti gli azzurri nella loro metà campo, con oltre 20 tiri, una traversa e un Donnarumma in stato di grazia che ha impedito di subire una goleada.

Il tasso tecnico è parso abissale tra le due Nazionali e adesso il cammino degli uomini di Spalletti si complica, con la qualificazione agli ottavi di finale da blindare con almeno un punto nel prossimo match contro la Croazia di Luka Modric.

La linea difensiva è sembrata tramortita dalle sfuriate spagnole, con Williams, Pedri e il giovanissimo fenomeno del Barcellona Jamal che hanno fatto quello che volevano nella trequarti avversaria.

I cambi non hanno sortito l’effetto sperato, con l’innesto di Cristante, Retegui, Zaccagni e Cambiaso nella seconda frazione di gioco che ha portato ad alzare il baricentro ma a creare pochissime potenziali occasioni per pareggiare.

Le parole che non lasciano dubbi del procuratore di Frattesi

Ha deluso Davide Frattesi in mezzo al campo tanto da lasciare il campo all’intervallo. Il suo procuratore Giuseppe Riso, dopo una breve visita in sede Inter, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti.

Ha fatto sapere che c’è stato un dialogo con Marotta e che ci sono offerte per lui. La cifra stabilita dai nerazzurri per lasciarlo partire è di 45 milioni dato l’ottimo contributo che ha fornito, spesso da subentrate dalla panchina, nella sua prima annata interista.

Il futuro di Frattesi, resta all’Inter da comprimario o vuole la titolarità assicurata?

Ovvio che le sue qualità lo rendano un titolare aggiuntivo e la speranza è che possa trovare più spazio in una mediana, quella a disposizione di Inzaghi, composta da top player di caratura internazionale e che conterà anche dell’apporto di Zielinski dal 1 luglio.

Il polacco ha scelto di sposare la causa dei Campioni d’Italia dopo essersi svincolato e non aver rinnovato il contratto che lo legava al Napoli. Inzaghi ha delle seconde linee che sarebbero titolari in tutti gli altri club di A e per Frattesi il futuro è ancora da scrivere e decifrare.