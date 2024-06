Marotta sorpassa ancora il Milan: ‘Vuole venire da noi’ | Altro scippo in stile Thuram

L’Inter fa l’ennesimo scherzetto ai cugini rossoneri. Questa volta, Marotta, mette a segno un colpo straordinario: la Champions è al sicuro.

Beppe Marotta sicuramente starà vivendo un periodo molto felice e soddisfatto con la sua Inter. Basti pensare, infatti, che dopo essere stato nominato di recente nuovo presidente, sa di avere ulteriori responsabilità non solo nei confronti dei calciatori ma anche verso i propri tifosi.

I sostenitori nerazzurri, dopo aver vinto il campionato, sperano che l’anno prossimo possano ripetersi non solo in Serie A ma anche nelle altre competizioni. La Coppa Italia e la Champions League devono tornare ad essere obiettivi alla portata dell’Inter.

In Europa, così come è accaduto nella scorsa edizione della Champions League vinta dal Manchester City, devono provare il tutto per tutto per emulare i successi degli anni scorsi.

Simone Inzaghi, fresco di rinnovo contrattuale, vuole sicuramente esprimere tutto il suo entusiasmo e la sua grinta anche attraverso le decisioni di mercato. È ben noto che giocatori importanti come Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Çalhanoğlu sono perfetti per il suo gioco.

I colpi a parametro zero

Pertanto, i tifosi possono dormire sonni tranquilli perché anche il prossimo anno saranno i punti di riferimento della formazione interista. A tal riguardo, va anche aggiunta un’ulteriore nota positiva: il feeling che Inzaghi ha creato con i suoi tifosi è così importante e vivo che permette alla squadra di poter contare sempre di più sulla fiducia dei propri sostenitori.

Squadra che vince non si cambia, ed è per questo che le strategie di mercato, che possono essere improntate su colpi a parametro zero come quello di Piotr Zieliński o su trattative importanti e last-minute, saranno sotto gli occhi di tutti anche in questa nuova stagione.

Matty Cash soffiato al Milan

Sembra proprio che Marotta, per accontentare il suo allenatore e i tifosi, voglia fare uno scherzetto ai cugini del Milan e in modo particolare sembra proprio che abbiano in pugno un obiettivo dei rossoneri che a questo punto ha molte più chances di poter approdare alla Pinetina.

Stiamo parlando di Matty Cash, giocatore polacco dell’Aston Villa, come riportato da sport.sky.it, che potrebbe essere a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter a partire dalla prossima edizione della Serie A. Nelle prossime settimane scopriremo ulteriori dettagli circa questa situazione e tutti gli altri obiettivi di mercato della società nerazzurra.