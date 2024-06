‘Ti vendo e ne prendo due’: Inter, ciao ciao Dumfries | Svelate le cifre dell’operazione

Il terzino dei nerazzurri è ai saluti finali. Dopo la sua cessione arrivare due campioni straordinari: i tifosi li attendono all’aeroporto.

Ormai l’Inter di Simone Inzaghi sembra essere sempre più pronta a voler investire sul calciomercato, anche grazie agli introiti che potranno derivare da cessioni importanti.

È da considerare, infatti, che la società nerazzurra abbia la volontà e la necessità di fare cassa e soprattutto di puntellare la squadra qua e là, per fornire al tecnico piacentino tutte le carte giuste per poter ambire a importanti successi.

È stato detto, ad onor del vero, che il presidente Beppe Marotta, insieme alla dirigenza, sta lavorando seriamente e meticolosamente, come ha sempre fatto in tutti questi anni, affinché l’allenatore e tutto il suo entourage possano avere a disposizione giocatori di grande livello e soprattutto di caratura importante.

A tal proposito va sottolineato anche un altro aspetto importante: sebbene l’Inter voglia puntellare la rosa con nuovi acquisti, Simone Inzaghi dovrà accettare la cessione di alcune pedine importanti.

Denzel Dumfries pronto all’addio?

In primis sembra che a pagarne le spese sia il terzino olandese Denzel Dumfries. Quest’ultimo, infatti, soprattutto nell’ultima parte dello scorso campionato, non è sembrato essere in ottima forma né risultare tra i prediletti del tecnico Simone Inzaghi.

Quindi, sembra proprio che qualora dovessero pervenire offerte dalla Premier League, la società interista non ci penserà due volte e potrà sedersi al tavolino per imbastire una trattativa e cedere il calciatore. Di fronte a offerte importanti, del valore di 30-40 milioni di euro, tale tesoretto potrebbe essere riutilizzato per investire sul mercato e puntare a giocatori di grande livello. Scopriamo gli obiettivi nerazzurri.

Sugawara tra i prediletti per l’Inter

Ecco quindi che nelle ultime ore, come riportato da calciomercato.com, si stanno facendo sempre più strada dei nomi importanti che potrebbero essere a tutti gli effetti il futuro dell’Inter. In primo luogo è giusto parlare del giovane giapponese Sugawara, mentre per l’attacco si sta facendo sempre più forte l’ipotesi Ndoye.

Ciò evidenzia come la società interista voglia puntare al massimo anche per mettere il tecnico nella condizione di ottenere risultati importanti. Lo Scudetto deve essere riconquistato, così come la Champions League e la Coppa Italia, che sono alla portata della rosa dell’Inter. I tifosi restano comunque fiduciosi che la dirigenza metterà a segno colpi importanti tali da garantire un calciomercato vivo, attento e soprattutto ambizioso.