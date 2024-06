Marotta prende tempo e arriva il Manchester United: ‘Lo vogliamo noi’ | Offerta raddoppiata

Sembrava quasi fatta, ma ora irrompe il Manchester United. Il prossimo colpo di Marotta rischia di sfumare.

Si infiamma il calciomercato internazionale. Mentre i Campionati Europei di calcio 2024 sono in pieno svolgimento, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio – rispettivamente il nuovo presidente e il ds dell’Inter – sono al lavoro per costruire la stagione del futuro.

I nerazzurri hanno già messo a segno alcuni importantissimi colpi di mercato, con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi entrambi a parametro zero. Ma il mercato in entrata per l’Inter non è affatto finito e i dirigenti si sono mossi già da tempo per portare a Milano ulteriori rinforzi.

Tuttavia, dall’Inghilterra piomba un colpo di scena incredibile che potrebbe mettere tutto in discussione. Ora il Manchester United – approfittando della parziale indecisione di Marotta – rischia di togliere all’Inter un colpo ormai in canna.

Manchester – Martinez: si fa?

Secondo Rudy Galetti, volto noto del giornalismo sportivo, la trattativa tra Josep Martinez e l’Inter avrebbe raggiunto una fase di stallo. Una situazione perfetta per il Manchester United, che avrebbe quindi deciso di infilarsi nella trattativa e prova a sfilare ai nerazzurri il talentuoso portiere del Genoa.

I Red Devils stanno già pensando al piano per portare Martinez all’Old Trafford e potrebbero presto presentare un’offerta ufficiale alla società della squadra ligure. Si parla di una cifra attorno ai 18 milioni di euro. Importo che l’Inter per ora non ha deciso di offrire in maniera ufficiale, anche se la trattativa sembrava più che avviata.

L’assalto dei Red Devils

I dirigenti del Manchester United sarebbero quindi a seguire ancora una volta le mosse dell’Inter per quanto riguarda la scelta del portiere. Dopo aver acquistato l’anno scorso André Onana proprio dai nerazzurri, ora vorrebbero soffiare a Marotta quello che potrebbe essere un ottimo vice del portiere camerunense.

Ad oggi però, ricorda Rudy Galletti, Martinez avrebbe già un accordo personale con l’Inter, che resterebbe la sua scelta prioritaria. Resta da vedere se questo allarme convincerà Marotta nel far il passo decisivo, oppure se le sirene inglesi suoneranno fino al raggiungimento dell’obiettivo. Ad ogni modo, una partenza dell’ex portiere di Barcellona, Lipsia e Las Palmas lascerà Genoa quest’estate.