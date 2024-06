Oaktree sblocca i fondi per l’attaccante, Marotta all’assalto: ‘Lo vado a prendere a Bologna’ | Smacco clamoroso ai danni del Milan

L’Inter sta per battere la concorrenza dei cugini del Milan ed assicurarsi il giovane attaccante del Bologna, le indiscrezioni

I presupposti di un grande mercato si sono intravisti con i prematuri innesti di due parametri zero e le trattative non potranno che proseguire in questa direzione positiva. L’Inter si è assicurata con largo anticipo le prestazioni di due giocatori di caratura internazionale come Piotr Zielinski, protagonista anche con la maglia della Polonia all’Europeo tedesco, e di Taremi.

Centrocampo e attacco che sono stati puntellati da questi due arrivi che saranno a disposizione di mister Inzaghi già dal ritiro di metà luglio e utili per il turnover in vista di una stagione che si prospetta ricca di impegni.

Dare maggiori soluzioni al proprio allenatore è l’obiettivo di questa finestra di mercato per il direttore sportivo Beppe Marotta che non ha intenzione di privarsi di nessun top player, lasciando partire solo qualche seconda linea di fronte a un’offerta congrua.

Possono infatti lasciare Appiano Gentile sia l’esterno olandese Dumfries, nel mirino di alcuni club di Premier League, sia Valentin Carboni che si è messo in luce in prestito nella vicina Brianza con la maglia del Monza.

Ndoye nel mirino sia del Milan che dell’Inter, chi avrà la meglio?

Inter che sta monitorando da vicino un obiettivo di mercato dei cugini del Milan, con un possibile derby che si prospetta. L’oggetto della contesa è il giovane Dan Ndoye che il vicedirettore sportivo dell’Inter Dario Baccin ha visto dal vivo a Colonia nel match giocato con la nazionale svizzera contro gli scozzesi e terminata in pareggio.

Il trequartista, adattabile anche come ala, ha fatto molto bene nell’ultima stagione a Bologna, contribuendo con le sue prestazioni e le sue reti alla storica qualificazione in Champions League degli emiliani.

Ndoye e la sua duttilità tattica che Inzaghi apprezza molto, dove lo vede il mister

Ndoye che Inzaghi potrebbe utilizzare anche come esterno in un centrocampo a cinque, con la possibilità di avere così più chance di trovare spazio vista la mediana ricca di campioni dei nerazzurri. Un vero e proprio jolly in mezzo al campo e ai piedi dell’attacco.

La dirigenza interista sarà sicuramente rimasta soddisfatta dalla prestazione fornita da Ndoye in questo inizio di Europei, con gli svizzeri che hanno ipotecato il passaggio agli ottavi di finale con i quattro punti raccolti nelle prime due partite.