Dalla Serie B alla Champions League: Marotta lo porta alla Pinetina l’1 luglio | Tifosi spiazzati

A sorpresa il nuovo potenziale acquisto dell’Inter proviene dalla B, i tifosi sono spiazzati ma Marotta vuole andare fino in fondo

Il mercato dell’Inter prosegue a gonfie vele dopo che Marotta è diventato il nuovo presidente del club. Grande ottimismo e serenità in casa dei Campioni d’Italia in carica che progettano un’altra stagione ai vertici. Al timone ancora Inzaghi che è in procinto di rinnovare e che gode della fiducia totale di ogni componente della dirigenza e della nuova proprietà costituita dal fondo americano Oaktree.

Una rosa già molto competitiva e che non perderà, salvo colpi di scena nessun pezzo pregiato come è avvenuto nelle precedenti sessioni di mercato estive, ma che proverà ad autofinanziarsi con la cessione di esuberi.

I sacrificabili sono l’esterno olandese Dumfries, con il Manchester United molto interessato, e il giovane talento argentino Valentin Carboni, rientrato alla Pinetina dopo il prestito annuale a Monza dove ha fatto intravedere numeri importanti.

Con queste due partenze Marotta conta di avere a disposizione circa 50 milioni da investire nelle operazioni in entrata, oltre a monitorare altre occasioni di mercato dopo aver ingaggiato due parametri zero di caratura come il polacco Zielinski e l’iraniano Taremi.

Il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter spiazza tutti, non ha ancora debuttato in A

La nuova idea per la mediana è Tanner Tessmann, protagonista della promozione in Serie A del suo Venezia e che i veneti vorrebbero trattenere, tutelandosi intanto con il rinnovo di contratto, dato che il suo accordo scadrà il 30 giugno 2025 e, alle condizioni attuali, anche il suo valore scenderebbe.

L’intenzione dell’Inter è quello di prelevarlo e di lasciarlo un altro anno in prestito ai lagunari o utilizzarlo come contropartita tecnica per altre trattative in corso.

L’Inter ha troppi talenti in mezzo al campo, per Tessman l’ipotesi di un prestito

I campioni d’Italia in carica infatti possono vantare un parco giocatori di tutto rispetto: da Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan fino ad Asllani, Frattesi che stanno facendo molto bene all’Europeo con Albania ed Italia, una concorrenza troppo agguerrita per una new entry proveniente dalla B.

L’Inter è in vantaggio sulle concorrenti, sia per appeal che per la possibilità di offrire qualche prospettiva in più al calciatore ma le cose potrebbero cambiare nei prossimi giorni, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta concreta da parte di Atalanta e Fiorentina che hanno messo nel mirino il centrocampista.