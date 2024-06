L’Inter blinda la porta: Marotta ne prende addirittura due | Tutti in sede per la firma

Alla Pinetina è festa tutti i giorni soprattutto dopo le ultime di mercato: i due campioni sono pronti. La Champions è in pugno.

Simone Inzaghi non vuole assolutamente accontentarsi di fare il prossimo anno il traghettatore dell’Inter, provando solo ed esclusivamente a fare il bis vincendo un altro Scudetto.

Ciò, però, non vuol dire che lui sia solo ed esclusivamente concentrato a ambire ad altri tornei, ma va detto che il suo principale obiettivo è quello di portare avanti un percorso di crescita esponenziale della squadra che possa dare le giuste condizioni e concezioni affinché si possa provare a portare a casa altri titoli importanti come Champions League e Coppa Italia.

Sebbene l’ultima volta, nonché l’unica, in cui l’Inter ha collezionato il triplete sia stato nel 2010 con José Mourinho, i tifosi nerazzurri farebbero fuoco e fiamme se ciò si verificasse nuovamente in questa nuova stagione calcistica che inizierà tra pochi mesi.

Al fine di fare ciò, la società ha messo subito in chiaro che alcuni pezzi importanti non si muoveranno da Milano, come ad esempio il bomber argentino Lautaro Martinez, il centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu e il difensore francese Benjamin Pavard.

Le strategie di mercato

Questi sono alcuni dei tanti talenti nerazzurri che resteranno anche nel prossimo anno affinché si possa costruire qualcosa di ancor più importante e prestigioso, per regalare ai tifosi e a tutti gli appassionati di calcio altre partite ricche di successi, giocate impressionanti e soprattutto di grande agonismo. Al fine di ottenere ciò, però, sappiamo bene che la rosa deve essere puntellata in maniera minuziosa e dare al tecnico piacentino tutto ciò di cui ha bisogno.

Andare a rinforzare la squadra non significa per forza andare a comprare calciatori che si appropriano di posti da titolare; infatti, anche pensare al turnover in maniera costruttiva si rivela essere l’arma vincente affinché si possa andare avanti e pensare che anche chi siede in panchina abbia tutte le stesse possibilità di chi gioca titolare con grande successo.

Josep e Albert

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, due sembrerebbero essere gli obiettivi principali dell’Inter che giocano attualmente in Serie A: si tratta di Josep Martinez, portiere del Genoa, e il centrocampista offensivo islandese Albert Gudmundsson, che sembrerebbe piacere non poco al tecnico Simone Inzaghi.

Affinché la cifra per portarli alla Pinetina sia sicuramente alta, si starebbe lavorando per girare il talentuoso centrocampista Valentin Carboni, che nello scorso campionato ha militato con grande successo nel Monza del ormai ex tecnico Raffaele Palladino. Nelle prossime ore quindi scopriremo tutti i dettagli di queste indiscrezioni.