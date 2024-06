Ciao Inter, vado in Premier: a queste cifre Marotta non può più trattenerlo | Inzaghi perde un titolarissimo

Questa volta il tecnico si ritrova nei guai più totali. L’addio del campione è imminente: i tifosi temono per il futuro della società.

Tra le squadre che hanno l’obiettivo principale di riconfermarsi al massimo della forma, è giusto parlare dell’Inter di Simone Inzaghi.

Quest’anno, i nerazzurri, grazie allo Scudetto strappato a diverse giornate dalla fine del campionato, possono ritenersi davvero molto soddisfatti e felici.

C’è ancora però tanta amarezza, in quanto alcuni sostenitori hanno fatto presente come essere eliminati dalla Coppa Italia e dalla Champions League in una fase piuttosto embrionale non sia stato sicuramente un risultato da annoverare.

Sicuramente il nuovo presidente Beppe Marotta, grazie all’intervento societario, saprà bene come gestire la situazione e mettere la squadra in condizione di poter dare il massimo anche nel prossimo torneo, che partirà tra pochi mesi.

I talenti da scoprire

Questa è la fase più calda dell’anno, non solo per le temperature estive, ma anche per il mercato, che come ben sappiamo, risulta essere estremamente attivo e attento. Grazie agli Europei di calcio che si stanno disputando in Germania, molti allenatori, tra cui Simone Inzaghi, staranno sicuramente seguendo le gesta di giovani talenti che potrebbero far parte del progetto nerazzurro sin dal prossimo anno.

L’Inter è una squadra che non deve essere rimaneggiata molto e, soprattutto, con piccoli innesti può veramente ottenere tutto quello che è possibile. A tal proposito, va detto che per un mercato in entrata che va curato meticolosamente, un’attenzione particolare va rivolta anche al mercato in uscita. Non è detto infatti che tutti i calciatori che hanno trionfato nell’ultimo campionato con lo scudetto saranno riconfermati anche nella prossima stagione.

Dumfries ai saluti?

La dirigenza interista dovrà fare una scrematura affinché la squadra possa dare il massimo senza compromettere la fase economica. Ora, però, la premura è anche quella di portare avanti un discorso che possa tenere in considerazione alcuni giocatori che, nonostante siano stati performanti negli ultimi anni, sono pronti a lasciare l’Italia. La Premier League sembra essere la destinazione futura, anche se non imminente, di uno dei giocatori della formazione nerazzurra.

In modo particolare, è giusto dire che il giocatore olandese Dumfries è pronto ad approdare in Premier League, anche se ha detto esplicitamente a Sky Sport che nell’imminente futuro sarà ancora felice di vestire la maglia dell’Inter: “Non è un segreto che mi piacerebbe giocare in Premier League, amo quel campionato e il mio stile di gioco si addice al calcio inglese. È una benedizione di Dio che io possa giocare nell’Inter dove ho vinto sei trofei in tre anni. Come già detto questa è casa mia e la mia famiglia è felice a Milano.”