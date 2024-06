Offerta arrivata in ritiro con l’Argentina: Marotta costretto a venderlo | Addio sì, ma il prezzo lo fa l’Inter

Partito l’assalto per il gioiello nerazzurro. L’offerta arriva mentre è in ritiro con l’Argentina e ora Marotta dovrà prendere una decisione.

Non solo acquisti per la prossima stagione. L’Inter dovrà pensare anche alle cessioni, tra cui anche alcune eccellenti. Mentre il mercato inizia a bollire tra il caldo dell’estate e le ipotesi di trattative tra le grandi big del calcio internazionale, arrivano delle novità importanti e inaspettate.

Da ormai alcuni anni l’Inter ha intrapreso un percorso a lungo termine che punta a creare una giovane generazione di calciatori di talento, da poter schierare in futuro tra gli undici titolari della prima squadra. Tuttavia, il progetto deve essere difeso anche da eventuali assalti di altre squadre, interessate ai giovani talenti.

La notizia arriva dall’Argentina, mentre il calciatore era in ritiro con la squadra maggiore. Valentin Carboni, giovane talento dell’Inter, sarebbe finito nel mirino di alcune squadre inglesi. Ora Marotta dovrà invece decidere se venderlo o continuare a scommettere su di lui.

Carboni: addio Inter?

Il futuro nell’Inter di Valentin Carboni è sempre più in bilico. Dopo un’annata particolarmente positiva con il Monza, in cui ha segnato 2 gol in 31 partite, il giovane calciatore argentino è di ritorno a Milano, ma la sua permanenza sembra poter essere agli sgoccioli. La sua conferma nella rosa titolare dell’Inter è molto difficile e questo potrebbe aumentare la probabilità di una sua cessione.

Marotta non sembra però intenzionato ad essere trascinato in una trattativa a breve termine, attendendo invece la fine della Copa America (che vedrà la partecipazione di Carboni). Ad aver manifestato interesse per il calciatore è stato il West Ham. Il club inglese sarebbe pronto ad offrire 14 milioni di euro, a fronte però di una richiesta dell’Inter di circa 30 milioni.

Via in definitivo o prestito?

L’Inter non vorrebbe cedere in maniera definitiva il gioiello argentino su cui ha puntato fortemente. Lo stesso Lionel Messi ha recentemente manifestato l’apprezzamento per il giovane classe 2005. Il campione del mondo ha infatti affermato che Carboni è un giocatore con una qualità strepitosa, oltre ad essere cresciuto tantissimo proprio in questi mesi.

Ora la palla passa al neo presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. L’idea di vendere un giovane calciatore a cifre importanti è fortissima. Tuttavia, l’Inter potrebbe spingere per un nuovo prestito, in modo da far fare ulteriore esperienza ad un calciatore che potrebbe presto diventare un gioiello.