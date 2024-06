‘Torna a casa, andiamo in Europa’: Sanchez si libera, finalmente | Maglia numero 10 e fascia da capitano pronte per lui

Clamorosa indiscrezione nelle ultime ore. Sanchez finalmente si libera, ma non andrà lontano dall’Italia. Per lui pronta la numero 10 e la fascia da capitano.

Un amore mai davvero sbocciato tra l’Inter e Alexis Sanchez. Il Nino Maravilla non ha rispettato quelle che erano le primissime attese quando la società nerazzurra aveva deciso di optare per un investimento sul cileno.

L’attaccante ex Manchester United era arrivato a San Siro tra le grandi attese, ma la sua carriera a Milano è stata caratterizzata da alti e bassi. Ma ora la storia con l’Inter sembra essere destinata a finire. Il contratto del calciatore è in scadenza al 30 giugno e non sembra che Marotta e Ausilio siano davvero intenzionati a fare uno sforzo per farlo restare.

Ma per il Nino Maravilla si potrebbe aprire un altro paragrafo nella sua straordinaria carriera, molto più romantico e allo stesso tempo suggestivo. Si fa strada infatti l’ipotesi di un addio all’Inter ma di un vero e proprio ritorno a casa. Per lui è pronta la maglia numero 10 e la fascia da capitano.

Alexis Sanchez torna all’Udinese?

Sembra poter essere solo una suggestione, ma proprio in queste ore l’ipotesi più splendente per i tifosi friulani sembra essere sempre più concreta. Alexis Sanchez potrebbe tornare all’Udinese. Ad accendere i cuori dei tifosi è stato il nuovo Technical Director della squadra, Gianluca Nani. “Sanchez è un giocatore che ha fatto la storia dell’Udinese – ha affermato il TD – è giusto sognare in positivo“.

Parole che hanno trovato una conferma indiretta da parte dello stesso giocatore. “Voglio giocare in un posto dove mi amano – ha affermato Sanchez – la mia volontà è quella di continuare in Europa”. Parole, seppur piuttosto generiche, che lasciano comunque molta speranza ai tifosi bianconeri, i quali sognano il ritorno a casa del campione.

Pronta la 10 e la fascia da capitano

Quella di Sanchez e l’Udinese è stata una storia meravigliosa. Insieme a Di Natale e Iaquinta, Sanchez formava un tridente straordinario, che ha portato l’Udinese a disputare la sua migliore stagione della storia in Serie A.

Un suo ritorno potrebbe risvegliare i cuori dei tifosi, atterriti da una stagione deludente, oltre a dare nuovo prestigio ad una società in pieno rinnovamento. Per Sanchez sarebbe un ritorno da tappeto rosso, con la maglia numero 10 e ovviamente la fascia da capitano che sarebbero lì ad attenderlo. Ma ora la necessità è quella di concretizzare un sogno che potrebbe però diventare presto realtà.