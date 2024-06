Plusvalenza Marotta, ceduto un titolare: ‘Voglio lo United’ | Ma il sostituto è ancora meglio

L’Inter corre ai ripari, un titolare ha chiesto la cessione ma Marotta ha già preventivato la plusvalenza e scelto il degno sostituto

Beppe Marotta è ad oggi il migliore dirigente sportivo italiano. Lo ha dimostrato alla Juventus nello scorso decennio e lo sta confermando all’Inter, con la recente nomina di presidente da parte del nuovo fondo americano Oaktree come premio di sessioni di mercato in cui ha fatto intravedere un grande intuito nel compiere operazioni, sia in entrata che in uscita.

Un esempio è la cessione, avvenuta la scorsa estate, di Onana per 50 milioni al Manchester United e la scelta di affidare i pali della porta nerazzurra a Sommer, decisione quanto mai azzeccata.

L’affare è stato reso evidente sulla base delle prestazioni fornite dai due estremi difensori nella stagione appena conclusa. Il camerunense si è reso protagonista di diverse papere che hanno inficiato sul rendimento dei Red Devils, ancora una volta fuori dal piazzamento Champions League in Premier.

Lo svizzero, invece, ha diretto una delle difese meno battute d’Europa, mostrando una sicurezza nettamente superiore alle aspettative, dimostrando che il fiuto di Marotta è stato ancora una volta giusto.

L’Inter sta per chiudere un’altra plusvalenza, protagonista ancora il Manchester United

Un anno dopo l’Inter e il Manchester United stanno per sedersi di nuovo al tavolo e oggetto della chiacchierata è Dumfries. L’esterno olandese non è al centro delle gerarchie di mister Simone Inzaghi e la volontà dei nerazzurri è quella di lasciarlo partire e monetizzare dalla sua cessione per finanziare qualche operazione in entrata.

Si può chiudere per circa 25 milioni, con l’Inter che ha individuato il sostituto che potrebbe arrivare ad Appiano Gentile a un costo nettamente inferiore. Il nuovo potenziale terzino dell’Inter è Emil Holm, non riscattato dall’Atalanta e di proprietà dello Spezia.

Holm è l’esterno perfetto per le fasce dell’Inter

Holm che può arrivare per una cifra inferiore ai 10 milioni visto che il riscatto era fissato a 7,5, non esercitato dai bergamaschi che preferiscono virare su altri profili.

Inzaghi che ha intenzione di proseguire con un centrocampo a cinque e due esterni che siano bravi sia nella fase di copertura che in quella di spinta sulla fascia e Holm rispecchia questa duplice richiesta. Marotta lo segue da tempo e sta per soffiarlo alla concorrenza, con la Juventus che lo aveva messo nel mirino prima di dirottare su Di Lorenzo.