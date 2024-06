Inzaghi firma ma a una condizione: ‘Voglio lui per la difesa’ | Marotta lo accontenta e porta alla Pinetina il nuovo Bisseck

Il tecnico dei nerazzurri ha posto un veto sul prossimo mercato. Senza questa pedina l’umore non sarebbe dei migliori: trattativa in corso.

Una delle squadre che non deve effettuare grandi cambiamenti durante la nuova sessione di calciomercato è sicuramente l’Inter. Il nuovo presidente, Beppe Marotta, sa bene che l’allenatore Simone Inzaghi richiede di puntellare la squadra affinché gli obiettivi stagionali possano essere rispettati nella maniera più giusta.

Dal campionato appena terminato, i nerazzurri hanno portato a casa lo Scudetto, che mancava da diversi anni alla Pinetina. C’è ancora l’amaro in bocca per aver perso lo scorso anno la finale di Champions League contro il Manchester City ed è per questo che l’allenatore piacentino potrebbe osare sempre di più.

Una squadra ben collaudata come quella dell’Inter, con grandi giocatori come Lautaro Martínez, Benjamin Pavard, Çalhanoğlu, giusto per nominarne alcuni, merita di essere affiancata da nuovi e giovani talenti in grado di dare manforte all’intera rosa per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi.

Simone Inzaghi sa bene che il rinnovo di contratto, che lo tiene legato alla panchina nerazzurra per diverso tempo, significa anche un impegno non indifferente, soprattutto nella nuova edizione di Champions League e in quella di Coppa Italia.

Un percorso da costruire

I sostenitori sognano un Triplete come quello del 2010, raggiunto con il tecnico portoghese José Mourinho. Affinché ciò possa accadere, però, ci devono essere le basi giuste, anche con importanti investimenti tali da far capitolare la squadra e sistemare ogni singolo tassello che possa essere utile per la crescita esponenziale non solo dei singoli.

A tal proposito, va detto che sebbene l’attacco e il centrocampo siano due reparti in cui i nerazzurri devono effettuare poche operazioni, è forse la difesa il reparto in cui il tecnico piacentino potrebbe avanzare delle richieste ai suoi dirigenti.

Alex Perez ad un passo dall’Inter: cifre e formula, l’agente strappa l’ok al Betishttps://t.co/Xm0oEciFfq — Fcinter1908 (@fcin1908it) June 17, 2024

Perez nel mirino

Con Bastoni ormai sempre più un punto fisso della nazionale di Luciano Spalletti e Acerbi, c’è chi immagina che l’allenatore stia monitorando sempre di più un altro profilo che possa essere perfetto nel suo scacchiere per questa Inter assai prestigiosa.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, gli interessi dell’Inter si sarebbero spostati su Alex Pérez del Betis Siviglia. Il fortissimo difensore classe 2006 è entrato nel radar dei nerazzurri e pertanto non è da escludere che possa essere lui il nuovo colpo per la difesa, che andrebbe a rinvigorire una retroguardia già di per sé estremamente ben fornita e all’altezza delle varie competizioni disputate.