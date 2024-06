Oaktree chiude i rubinetti: ‘Mercato finito’ | Marotta spegne l’entusiasmo e annuncia l’ultima trattativa

Il presidente nerazzurro gela d’un colpo la piazza, che non vedrà nuovi arrivi nella sessione di trasferimenti attuale.

Saranno mesi molto lunghi quelli di calciomercato che stiamo per andare ad affrontare. Le società sono al lavoro per rinforzarsi in maniera importante, e hanno cominciato già a chiudere i primi colpi in entrata in vista della stagione che verrà. In casa Inter la situazione è alquanto definita, e il club meneghino ha già iniziato a porre delle basi solide per confermarsi in Italia e tornare a dire la sua in Europa.

Il cambio di proprietà, con la Beneamata che è passata in mano a Oaktree, al posto di creare trambusto ai piani di alti di Appiano Gentile, sembra aver dato solo maggiore stabilità a tutto l’ambiente. La situazione economica è tornata alla normalità, e si respira una consapevolezza diversa sotto tutti i punti di vista.

Le speranze di ambiente e tifosi dunque erano tornate alle stelle nel corso degli ultimi tempi, ma nel dettaglio quanto accaduto, o meglio affermato, recentissimamente, ha spento gli entusiasmi dalle parti della Pinetina. Il nuovo presidente del club Beppe Marotta infatti ha chiuso definitivamente i rubinetti e, di conseguenza, ha posto il sigillo anche sulla campagna acquisti interista.

Affermazioni chiare del presidente interista

Nelle scorse ore Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando di vari temi. In particolare il numero uno del club nerazzurro ha voluto parlare di mercato, e, quasi in maniera indiretta, ha chiuso le operazioni in entrata della Beneamata. Di seguito le sue parole.

”Per quanto riguarda il mercato, ho la fortuna di avere vicino professionisti come Ausilio e Baccin. Con gli arrivi di Taremi e Zielinski abbiamo quasi definito il nostro mercato. Abbiamo anche confermato una squadra che ha meritato di vincere lo scudetto, significa che il livello di qualità è notevole”.

Inter, non arriva più nessuno?

Con queste parole Marotta ha fatto capire che il ‘grosso’ per quanto riguarda il mercato interista è stato fatto. Tuttavia non è da escludere che possa arrivare qualche altro calciatore, specialmente in caso di cessioni.

Soprattutto per quanto riguarda l’attacco e la difesa, almeno un nome per reparto potrebbe approdare ad Appiano Gentile e andare a puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per il prossimo anno. Vedremo nelle prossime settimane come si svilupperanno le cose.