Ciao per sempre Inter, Icardi lo chiama al Galatasaray | Stipendio triplicato, non c’è competizione

L’Inter vicina a lasciar partire un proprio tesserato che sarà il nuovo compagno di squadra di Mauro Icardi al Galatasaray

Sono diversi i giocatori che sono rientrati dal prestito per l’Inter. Marotta ed Ausilio sperano di poterli piazzare sul mercato e di cederli a titolo definitivo per poter avere un gruzzoletto importante da investire nella campagna di rinforzamento dell’organico. Missione non semplice ma che la dirigenza si è prefissata come prioritaria in queste due settimane che intercorrono dall’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

Tra questi c’è anche Joaquin Correa. Dopo due anni in nerazzurro tra alti e bassi, la situazione non è migliorata in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia in cui ha trovato poco spazio.

L’attaccante argentino è reduce da un’altra stagione deludente e non è scattato l’obbligo di riscatto visto che i transalpini non si sono qualificati alla prossima Champions, anche per colpa dell’Atalanta che li ha eliminati nella semifinale di Europa League.

L’Inter rischia la minusvalenza, avendo pagato nel 2021 più di 30 milioni per strapparlo alla Lazio. 30 anni ad agosto, ha un altro anno di contratto e guadagna ben 3 milioni e mezzo di ingaggio, oltre al fatto che non rientra nel progetto tecnico di Simon Inzaghi. Monetizzare dalla sua cessione è molto complicato ma gli spiragli si sono presentati nelle ultime ore.

Correa può trasferirsi nella Serie A turca, due club sono sul fantasista argentino

Nelle scorse settimane le ipotesi sul tavolo riguardavano un ritorno in Argentina, al River Plate o all’Estudiantes, squadre in cui il Tucu aveva militato a inizio carriera, o il trasferimento al Como, neopromosso in Serie A e in cerca di giocatori d’esperienza e di qualità.

Ora la speranza dell’Inter porta invece in Turchia, con Galatasaray e Fenerbache che hanno potere economico e potrebbero puntare sulla rinascita di un giocatore che è in cerca di continuità nelle sue prestazioni.

Icardi o Mourinho, il futuro di Correa in Turchia sarà sempre nel segno dell’Inter

L’Inter chiede 10 milioni ma i due club sono titubanti sull’accettare quella cifra, con la speranza di uno sconto. Galatasaray che ha come perno del proprio reparto offensivo Mauro Icardi, un altro ex interista.

Il Fenerbache, dal canto suo, ha da poco ufficializzato come nuovo allenatore José Mourinho, tecnico che ha conquistato con i nerazzurri uno storico Triplete e che potrebbe fare un favore alla sua ex squadra.