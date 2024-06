Lo voglio gratis, ma te ne do 5′: scambio folle per Marotta | Fatta fuori mezza squadra per arrivare all’obiettivo

L’Inter propone uno scambio con molte contropartite tecniche per non pagare un possibile nuovo acquisto, ecco l’idea di Marotta

L’Inter ha le idee chiare per la campagna acquisti di quest’estate. Pochi innesti ma funzionali ad aumentare il tasso tecnico già competitivo dell’organico a disposizione di Simone Inzaghi. Taremi e Zielinski sono i primi tasselli dell’Inter del futuro, due giocatori di caratura internazionale e di esperienza che non avranno bisogno di ambientamento in Europa.

Una rosa di profili pronti per dare il contributo immediato per confermarsi ai vertici in Italia e migliorare il rendimento della scorsa Champions League, con un’eliminazione mal digerita agli ottavi di finale.

Per questo il direttore sportivo e neo presidente nerazzurro Beppe Marotta preferisce che i talenti del settore giovanile compiano il processo di maturazione altrove, come è capitato negli ultimi mesi con molti prestiti tra A e B.

L’unico reparto in cui c’è la forte volontà della società, condivisa con il mister, di ingaggiare un profilo di giovane prospettiva, è la porta, con un secondo da affiancare a Sommer che può fare da chioccia.

L’Inter vuole chiudere a breve per il secondo portiere

E l’obiettivo in tal senso è il portiere spagnolo Josep Martínez, acquistato dal Genoa dal Lipsia e protagonista di una stagione super in Liguria. Classe 1998, ha un contratto in scadenza 30 giugno 2025 con opzione di rinnovo in favore del club rossoblù, ma è diventato il preferito nella lista dei nerazzurri dopo le difficoltà incontrate per arrivare a Bento.

Un giocatore che ha già dimostrato di fornire prestazioni importanti in Serie A e che potrebbe fare il salto di qualità nella sua carriera, pur consapevole di partire da secondo dietro Sommer nelle gerarchie.

Per arrivare a Martinez l’Inter propone dei giovani di talento al Genoa in cambio

L’Inter vorrebbe ingaggiare il portiere mettendo sul piatto delle contropartite tecniche e ha proposto al Genoa ben cinque giocatori da scegliere. Questi sono Satriano e Oristanio che hanno militato in Serie A tra Empoli e Cagliari, Pio Esposito, Zanotti e Corrado che invece si sono fatti notare in Serie B.

Inter che sarebbe disposta a cedere l’intero cartellino di uno dei cinque ai liguri, il cui valore di mercato è ritenuto compatibile, pur di non dover sborsare i milioni che il club rossoblu chiede ai nerazzurri. Ci sono segnali positivi affinché la trattativa possa concludersi viste le potenzialità dei giovani di proprietà dell’Inter.