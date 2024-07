‘Da noi sei titolare al 100%’: Fiorentina piglia tutto, dopo la Juve pesca anche dall’Inter | Palladino lo vuole per l’Eurpoa

Dopo il colpo Kean, la Fiorentina bussa alle porte dell’Inter, vuole un giocatore che ha militato nei nerazzurri la scorsa stagione

La Fiorentina è molto dinamica negli ultimi giorni per quanto riguarda il suo calciomercato. Un centrocampo che sarà rinnovato quello dei toscani dato il mancato rinnovo di Duncan, Bonaventura e Castrovilli, i quali da svincolati sono in cerca di una nuova squadra. Raffaele Palladino ha deciso di dare una svolta e un cambio netto all’organico per migliorare l’ottavo posto della scorsa annata in campionato.

La priorità della campagna acquisti viola era quella di ingaggiare un nuovo centravanti, dato che Andrea Belotti non è stato riscattato dopo i sei mesi di prestito e che gli altri attaccanti non hanno raggiunto la doppia cifra.

Nzola e Ikoné se ne andranno mentre al loro posto è ufficiale l’arrivo nel capoluogo labronico di Moise Kean, in cerca di riscatto dopo una stagione disastrosa alla Juventus in cui non ha mai trovato la rete.

La punta azzurra, classe 2000, firma con la Fiorentina per 15 milioni, bonus inclusi ed è la grande scommessa del nuovo tecnico che lo ha chiesto espressamente a Rocco Commisso, un profilo che gradisce al punto che lo aveva suggerito anche a Galliani questo gennaio quando ancora allenava il Monza.

Un nuovo portiere a Firenze, arriva dall’Inter e vuole essere titolare

La Fiorentina potrebbe bussare anche ingaggiare un giocatore che ha militato nell’Inter la passata stagione e che non sarà riscattato dai nerazzurri. Si tratta di Emil Audero, chiuso dall’arrivo ad Appiano Gentile di Josep Martinez del Genoa, nuovo secondo portiere dietro a Sommer nelle gerarchie di Inzaghi.

Non solo Firenze, sulle tracce del portiere anche il Como, molto attivo e con una proprietà ambiziosa, e i francesi del Nizza, anch’essi alla ricerca di un nuovo portiere.

Un nuovo inizio per la Fiorentina, scelto un tecnico di grande prospettiva

Dopo il triennio di Vincenzo Italiano, con tre finali raggiunte tra Coppa Italia e Conference League, a Firenze si cambia con Palladino che si è meritato questa chance dopo due ottime stagioni al timone del Monza, neopromosso in A e in grado di fare lo sgambetto a tante big del campionato.

Una nuova sfida per il tecnico che ha idee chiare, un fare garbato e già lo spogliatoio in mano tanto da aver chiamato tutti i giocatori per stimolarli in vista della prossima stagione.