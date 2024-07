Oaktree vuole il rinnovo a tutti i costi, Marotta si è arreso: incontro in sede con gli agenti e accordo finalmente trovato

La nuova proprietà non ha nessuna intenzione di farlo scappare: Marotta ha programmato l’incontro in sede per il rinnovo

È iniziata una nuova era in casa Inter. Steven Zhang dopo 8 stagioni alla guida del club e 7 trofei vinti, 2 Scudetti, 2 Coppe italia e 3 Supercoppe Italiane, lascia lo scettro in mano alla nuova proprietà denominata Oaktree, un fondo di investimento statunitense.

Non c’è stata una vera e propria vendita della società ma le quote dell’imprenditore cinese sono automaticamente passate ai nuovi proprietari a causa della mancata restituzione del prestito triennale di 400 milioni di euro entro la data pattuita.

Nonostante gli svariati tentativi, Zhang non è riuscito a saldare la cifra in tempo cedendo il suo 69% e destando un’enorme preoccupazione ai tifosi che hanno temuto che il club decadesse nuovamente dopo un decennio passato per farlo risorgere dalle ceneri.

Oaktree è però stata chiara e ci ha tenuto fortemente a rassicurarli: il loro obiettivo è rendere l’Inter sempre più grande, sia in Italia che in Europa e farla rimanere stabilmente nella classifica dei migliori club al mondo.

Voglia di migliorare

Le vittorie recenti dello Scudetto e della Supercoppa Italiana non sono un punto di arrivo per la nuova proprietà, ma di inizio. C’è la volonta di creare un ciclo di vittorie che duri quanto più possibile, ma per farlo va necessariamente migliorato l’organico e perfezionato in ogni suo aspetto.

Di fatti hanno già acquistato due profili di caratura internazionale, con tante presenze sia con le proprie nazionali che con i propri club e che daranno una grossa mano per gli obiettivi da conseguire la prossima stagione: si tratta di Medhi Taremi e Piotr Zielinski, entrambi acquistati a parametro zero.

Nuovi contatti

In uscita invece, il primo destinato a lasciare Milano era Denzel Dumfries, con la società che aveva intenzione di ricostruire totalmente la fascia destra neroazzurra. L’idea iniziale sembra però essere cambiata, con le due parti che stanno avendo contatti continui per venirsi incontro e formalizzare il rinnovo, nonostante le tante offerte ricevute dalla Premier League e dall’Arabia.

Dopo la partita tra Olanda e Romania la dirigenza dell’Inter e l’entourage del calciatore si sono nuovamente sentiti per raggiungere un accordo definitivo. La tanto attesa fumata bianca è arrivata, le due parti continueranno insieme un percorso iniziato 3 stagioni fa, con un compenso all’olandese di 4 milioni di euro annui e prolugando la scadenza dal 2025 al 2027 con opzione al 2028.