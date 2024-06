Juve, uno, due, tre colpi in Premier League: Giuntoli è scatenato | Visite mediche prenotate

Giuntoli ha piazzato l’ennesimo colpo di mercato: a breve sarà ufficiale la super trattativa con un club di Premier League

È ufficialmente iniziata una nuova era in casa Juventus che ha recentemente presentata sui propri canali social Thiago Motta come nuovo allenatore. Il mister ha firmato un contratto da 4.5 milioni di euro a stagione che lo legherà al club bianconero per i prossimi tre anni.

C’erano tantissimi nomi sulla piazza, anche più attendibili per palmarès ed esperienza, ma Giuntoli si è fiondato sull’italo-brasiliano per ciò che ha dimostrato con il Bologna nell’ultima stagione di Serie A, classificandosi quinti e qualificandosi per la prossima edizione di Champions League; non accadeva da 60 anni, un’impresa storica per il club emiliano

Con il suo arrivo verrà avviata una vera e propria rivoluzione. Il suo stile di gioco è totalmente opposto a quello del suo predecessore, Massimiliano Allegri, già a partire dal modulo con Motta che predilige l’utilizzo del 4-3-3 o 4-2-3-1 a seconda degli interpreti utilizzati.

Ciò che colpisce del suo schiacchiere è come i suoi calciatori si muovono in campo. Ognuno ha dei movimenti ben precisi da compiere, anche i calciatori posti più bassi come i difensori centrali, il tutto per creare imprevedibilità in ogni azione offensiva e non dare punti di riferimento agli avversari.

Occhio al bilancio

L’obiettivo della dirigenza è quello di alzare il livello dell’organico stagione dopo stagione senza però spendere cifre esorbitanti che possano danneggiare gravemente il bilancio, già in forte rosso dopo le ultime stagioni a causa degli acquisti e dei pochi trofei conquistati.

Si stanno muovendo attentamente per abbassare l’elevato monte ingaggi della rosa, per i quali spende la Juventus 135 milioni di euro, ottenendo il primato nella classifica di Serie A per la cifra più alta per gli stipendi spesa per i propri calciatori.

Colpo dalla Premier League

Un esempio è la trattativa oramai in chiusura dell’acquisto di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. La squadra inglese ha necessità di vendere per rispettare le regole del fair play finanziario ma non aveva assoluta intenzione di svendere il calciatore, tanto che le due parti hanno trovato l’accordo per una trattativa che accontenta entrambi.

Alla società allenata da Unai Emery andranno circa 20 milioni più i cartellini di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, più ulteriori 8 milioni come bonus eventuali. I due calciatori della Juventus firmeranno un contratto fino al 2029 ed hanno già svolto le visite mediche mentre il classe 1998 farà il tutto al termine della Copa America, dove attualmente è impegnato con il Brasile.