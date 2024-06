Milan, in arrivo un altro francese: è il preferito di Deschamps | La firma arriva direttamente nel ritiro dei blues

Un Milan totalmente francese. I rossoneri sono in chiusura per la trattativa d’acquisto del pupillo di Deschamps

Inizia ufficialmente l’era Paulo Fonseca in casa Milan. Dopo cinque anni di Stefano Pioli i rossoneri ripartono dal portoghese, che dopo aver rescisso con il Lille ha firmato un contratto triennale con il Diavolo a 2,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus.

Non è stato accolto in maniera entusiasta dai tifosi che preferivano altri profili liberi sul mercato, come De Zerbi attualmente in trattativa con il Marsiglia, Thiago Motta che ha sposato il progetto Juventus o Antonio Conte che è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli.

Zlatan Ibrahimovic li ha però rassicurati durante la sua ultima intervista. La scelta è stata mirata, con la dirigenza che reputa sia lui l’uomo giusto per guidare il Milan e per riportarlo ai vertici dell’Italia ma sopratutto dell’Europa.

Anche in questa sessione di calciomercato estiva è stato messo a disposizione un budget importante, che aumenterà con le cessioni in programma, permettendo al mister di acquistare profili di livello che possano rafforzare l’organico della rosa rendendola più competitiva.

Dove intervenire

La squadra nello stato attuale richiede che si intervenga in ogni reparto. Dovrà essere brava la dirigenza ad allestire una squadra completa sotto tutti i punti di vista, sistemando i problemi che hanno impedito ai rossoneri di vincere un trofeo per l’ennesima stagione.

Va acquistato un centrale difensivo che faccia coppia con Tomori, un mediano in coppia con Bennacer che dia maggiore copertura in fase difensiva ed una punta centrale che sostituisca Olivier Giroud, che ha lasciato i rossoneri dopo tre stagioni firmando per i Los Angeles FC in Mls.

Trattativa in chiusura

Nella zona d’attacco e in quella difensiva le trattative sono in fase di stallo mentre a centrocampo è stato individuato il profilo perfetto nello scacchiere di Fonseca. Si tratta di Youssouf Fofana, centrocampista francese dell’As Monaco e pupillo di Deschamps, che dopo la convocazione ai Mondiali del 2022 in Qatar gli ha rinnovato la fiducia per Euro 2024.

Il classe 1999 è in scadenza di contratto, un’ottima notizia per il Milan che potrebbe strapparlo ad un prezzo conveniente. La sua valutazione in queste condizioni è di circa 25 milioni di euro, cifra che il Diavolo si può permettere e che sembra intenzionato a pagare per portarlo a Milano ed ampliare la sua corazzata francese, attualmente composta da Theo Hernandez, Adli, Kalulu e Maignan.