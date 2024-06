Con i soldi di Aourar De Rossi fa spesa in Bundesliga: finalmente arriva la stella a centrocampo | Colpo ‘gratis’

Inizia il calciomercato della Roma: con la plusvalenza dell’algerino, De Rossi dà l’ok per l’acquisto della giovane stella

I Friedkin lo annunciarono già alla vigilia di Milan vs Roma ai quarti di finale di Europa League ma ora è ufficiale: Daniele De Rossi ha firmato un contratto che lo legherà per i prossimi tre anni all’As Roma, un traguardo più che meritato per quanto fatto vedere nella scorsa stagione.

Un’annata terminata che ha lasciata amarezza avendo perso all’ultima giornata di Serie A la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, nonostante l’alta media punti dell’ex campione del mondo, ma i giallorossi hanno voglia di rifarsi, settandolo come obiettivo minimo per la prossima stagione.

Il rinnovo è anche frutto di un progetto deciso di comune accordo con la dirigenza che punta a migliorare il club sia sotto il punto di vista dei risultati che delle infrastrutture: l’obiettivo della dirigenza è quello di portare la squadra della Capitale ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Mancano pochi giorni e la stagione 2024-2025 inizierà. Il countdown è partito, il tutto sarà curato nei minimi dettagli già a partire dalla preparazione atletica estiva per partire ad agosto al massimo, che avrà inizio ufficialmente dopo il termine della Copa America e dell’Europeo.

Rivoluzione avviata

L’organico della Roma cambierà radicalmente. Molti calciatori andranno via, tra prestiti non riscattati e cessioni in programma, con Florent Ghilsolfi, nuovo acquisto della dirigenza, che dovrà essere in grado di ridare un volto alla squadra di De rossi.

In difesa saluteranno Huijsen e Smalling, gli interpreti delle fasce esterne, escluso Angelino, saranno totalmente sostituiti, a centrocampo diranno addio Aouar, Renato Sanches e Bove, mentre in attacco ai saluti Abraham, Azmoun e Lukaku: la rivoluzione è iniziata.

Assalto alla stella

Il budget messo a disposizione da parte della società aumenterà sicuramente date le tante cessioni in vista. Il primo che lascerà sarà Houssem Aouar, la cui vendita in Ligue 1 al Nizza o ad un club saudita rappresenterà a bilancio una plusvalenza, dato l’acquisto a parametro zero la scorsa estate.

I soldi ricavati saranno investiti per il suo sostituto, Luka Sucic del Salisburgo, le cui doti balistiche e di inserimento da 18 gol e 19 assist in 4 stagioni hanno colpito la dirigenza giallorossa, intenzionata ad affondare il colpo. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza nel 2025 che permetterebbe alla Roma di acquistarlo per una cifra sui 18 milioni di euro, un vero e proprio affare che aumenterebbe esponenzialmente la qualità del centrocampo della società dei Friedkin.