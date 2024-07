Ma quale salvezza, il Como dopo Belotti ne mette a segno un altro | Accordo ufficiale: Fabregas vuole l’Europa

L’ambizioso Como non si ferma, dopo Belotti ecco un altro colpo per puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza

La dirigenza è tra le più ricche del mondo. Il Como è in ottime mani ed è riuscito a tornare in Serie A dopo oltre vent’anni grazie a un progetto ambizioso. A guidare la squadra è stato confermato Cesc Fabregas che si sta dimostrando un allenatore con idee innovative e che porta avanti un calcio propositivo.

D’altronde si sta parlando dei centrocampisti più completi e talentuosi della sua generazione e in panchina non può che insegnare giocate di classe, trasmettere valori e consigli da recepire ed immagazzinare.

Per i lagunari una promozione arrivata all’ultima giornata dopo un testa a testa con il Venezia che ha staccato il pass per la A dopo la trafila dei play-off e la vittoria contro la Cremonese.

Ma come la vicina città lombarda di Monza, anche Como non vuole essere una Cenerentola ma confermare la categoria, togliendosi qualche soddisfazione in più e costruendo un ciclo che possa portare anche all’Europa.

Dopo Belotti ecco il secondo acquisto del Como, rinforza la difesa dei lagunari

Per farlo il primo acquisto è stato Andrea Belotti, attaccante che cerca il rilancio definitivo dopo due stagioni sottotono con la maglia della Roma e della Fiorentina. Operazione conclusa per 5 milioni e innesto d’esperienza che darà il massimo per tornare a una continuità realizzativa che ha perso.

Ma i colpi non sono finiti. Infatti il Como sta per definire l’ingaggio anche del centrale difensivo Alberto Dossena, 25enne in forza al Cagliari. Già raggiunto l’accordo economico con il club sardo sulla base di una proposta da circa 8 milioni di euro, attese le visite mediche e la firma già entro la fine di questa settimana.

Due giocatori di caratura internazionale per il Como, Fabregas li ha proposti alla dirigenza

Secondo quanto riferimento dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Como ha effettuato un tentativo per Raphael Varane, difensore francese classe 1993 reduce dall’esperienza al Manchester United. Il calciatore è svincolato ed è libero di firmare con altre squadre.

Per la porta invece l’obiettivo è Pau Lopez, vecchia conoscenza del calcio italiano data l’esperienza alla Roma. Lo spagnolo, in questa stagione, ha vestito la maglia del Marsiglia, con cui ha collezionato 33 presenze in campionato. Si cerca l’accordo definitivo con l’estremo difensore iberico, molto gradito a Fabregas.