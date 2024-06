De Laurentiis e Manna volano in Germania: lo prendono e lo fanno firmare all’Europeo | contratto fino al 2029

Grande colpo per gli azzurri in ottica calciomercato. Conte se la ride e ringrazia tutti per lo sforzo importante: tifosi in delirio.

Una delle squadre che maggiormente dovrà dimostrare di essere rinata è sicuramente il Napoli. La gestione tecnica è passata nelle mani di Antonio Conte che, seppur senza disputare competizioni europee, si pone come obiettivo quello di ritornare sin da subito in zona Champions League.

Come sappiamo, infatti, i primi match ufficiali della squadra azzurra sono nei primi 10 giorni di agosto quando si ritroveranno ad affrontare in fase preliminare il Modena in Coppa Italia. Questa sarà l’unica competizione extra che i partenopei si troveranno a disputare.

L’ultima stagione calcistica non è stata per niente performante; anzi, il cambio di ben tre allenatori non ha fatto altro che mettere in evidenza come l’ambiente si sia mostrato estremamente vulnerabile e poco incisivo.

Calciatori che fino allo scorso anno erano stati imprescindibili per il gioco di Luciano Spalletti e per garantire lo Scudetto agli azzurri, in questa stagione da poco ultimata si sono mostrati parecchio stanchi e demotivati.

Un duro lavoro

L’unico calciatore ceduto che non faceva parte più dei titolari del Napoli di Calzona era il difensore coreano Kim Min-jae, che è stato ceduto nella passata stagione calcistica al Bayern Monaco. I 10/11 della squadra, quindi, erano gli stessi calciatori che avevano riportato il tricolore in Campania dopo ben 33 anni di attesa. Ora però i tifosi non vogliono aspettare altrettanti anni per gioire per nuove vittorie e successi.

Antonio Conte sa bene che adesso le aspettative sono tantissime anche perché tutti conoscono il suo modo di allenare determinato e grintoso e la sua grandissima capacità di preparare atleticamente durante l’estate le squadre che prende sotto la sua custodia. Sicuramente, conoscendo il suo carisma, sappiamo bene che avrà parlato in maniera esaustiva con il presidente Aurelio De Laurentiis per chiarire quali dovranno essere i calciatori da acquistare per la prossima stagione calcistica.

Kvara pronto al rinnovo?

Il nuovo direttore sportivo Manna, fresco di scuola di Giuntoli alla Juventus, le proverà tutte affinché possa puntellare la rosa qua e là e dare alla squadra campana tutti quei calciatori di cui avrà bisogno per garantire un campionato roseo e prospero. Il tecnico pugliese, però, non punta solo su nuovi acquisti ma anzi vuole delle riconferme importanti all’interno della squadra per far sì che l’ossatura principale venga riconfermata quasi del tutto e ripartire da loro per costruire le basi future. Si è parlato tanto della querelle di Giovanni Di Lorenzo che, attraverso il suo agente, avrebbe mostrato più volte la sua volontà di lasciare l’azzurro e di trasferirsi alla Juventus.

Il discorso, per lui, è da rimandare dopo gli Europei che si stanno giocando in Germania. Proprio qui, stando alle indiscrezioni riportate da SkySport, sembrerebbe che il presidente Aurelio De Laurentiis con Manna siano giunti per proporre un rinnovo di contratto a uno dei pupilli dei tifosi azzurri. Stiamo parlando dell’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, infatti, sebbene abbia sempre mostrato tanta felicità nel giocare con la maglia del Napoli, nei giorni scorsi era stato protagonista di riflesso in quanto il suo agente e suo padre avevano più volte manifestato la sua volontà di disputare la Champions League anche nella prossima stagione. De Laurentiis avrebbe per lui pronto un contratto di rinnovo fino al 2029. Ripartire da lui significa veramente tanto per Antonio Conte.