Milan, Ibrahimovic vola a Liverpool e cambia completamente i piani: l’attaccante arriva dalla Premier League

La dirigenza rossonera piazza un colpo sensazionale. Il nuovo Giroud è pronto a vestire la casacca dei diavoli dalla prossima stagione.

Il Milan sicuramente vorrà riscattarsi nella prossima stagione calcistica, cercando di mettere a segno colpi importanti non solo in campionato ma anche e soprattutto in Champions League e in Coppa Italia.

Per tale motivo, la dirigenza ha deciso di optare per un cambio tecnico, salutando definitivamente l’allenatore Stefano Pioli per accogliere il portoghese Paulo Fonseca. Quest’ultimo, in passato, ha già allenato la Roma con buoni risultati ed è per questo che conosce bene il calcio italiano, avendo allenato i giallorossi dal 2019 al 2021.

Il tecnico è approdato a Milano con la consapevolezza che i tifosi non vogliono più accontentarsi di essere secondi o di essere estromessi dalle varie competizioni come avvenuto nella passata stagione.

Infatti, basti pensare che in Champions League il Milan non riuscì a passare la fase a gironi e si ritrovò retrocesso in Europa League, dove fu sconfitto dalla Roma di Daniele De Rossi. Le cose in campionato non sono andate tanto diversamente.

La lista dei fuoriclasse

Infatti, approfittando della défaillance del Napoli e della discontinuità della Juventus, il Milan è riuscito a piazzarsi al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi. Affinché la squadra possa essere ripresa per mano, è giusto dire che sicuramente Fonseca vorrà dare la sua impronta e il suo stile di gioco, approfittando anche dei grandi nomi importanti che sono presenti in squadra.

Giocatori del calibro di Theo Hernández, Christian Pulisic e Rafael Leão non sono certamente nomi che possono vantare tutte le squadre, non solo in Italia ma anche in Europa. C’è però ancora il gap relativo all’attacco. La partenza di Olivier Giroud ha creato la situazione giusta affinché la squadra possa cercare un degno sostituto che possa garantire almeno 15-20 goal a stagione.

Calvert-Lewin per il dopo Giroud?

Sebbene il primo obiettivo possa essere Joshua Zirkzee del Bologna, le ultime novità portano i rossoneri a spostare le proprie attenzioni su un talento presente in Premier League. Stiamo parlando incessantemente di Dominic Calvert-Lewin, stando a quanto riportato da Daily Mail.

Si tratta di un calciatore con un’importante esperienza e ora si spera che, qualora la trattativa dovesse essere imbastita seriamente, i tifosi si aspettino un segnale importante. Classe 1997, avrebbe tutte le carte in regola per lasciare l’Everton, con un bottino di 53 gol, e raggiungere Milanello.