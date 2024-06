Niente Inter, niente Juve, il colpo lo chiude il Bologna: 7 milioni cash lo hanno convinto | In rossoblù per giocare la Champions da titolare

Sembrava essere indirizzato verso Torino o Milano, ma alla fine andrà a Bologna. Chiuso l’affare a 7 milioni cash.

Il Campionato Europeo di calcio 2024 è quasi arrivato alle sue fase finali, ma il club non hanno smesso di operare in vista della prossima stagione. Mentre le maggiori nazionali del continente sono impegnate nel torneo estivo, i ds sono al lavoro per programmare il futuro delle proprie società.

C’è infatti molto movimento in Serie A, la cui ultima stagione ha visto molte sorprese in classifica. Una di queste è senz’altro il Bologna, che è riuscita a raggiungere l’incredibile traguardo della qualificazione in Champions League.

Un risultato strabiliante che, però, ora richiede un passaggio fondamentale per il futuro: rinforzare la squadra. E ora sembra che un primo tassello sia stato aggiunto alla rosa del futuro. Niente Inter o Juve, il calciatore accetta l’offerta del Bologna.

L’acquisto del Bologna

Per molti il suo approdo in una delle due grandi squadre italiane – Juventus e Inter – era ormai scontato. Si trattava solo di capire quali delle due pretendenti al titolo sarebbe riuscita ad accaparrarsi uno degli esterni più promettenti del campionato. Ma alla fine il colpo lo hanno fatto in Emilia-Romagna.

Emil Holm sarà un calciatore del Bologna. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, la società emiliana sarebbe prontissima ad accaparrarsi il difensore di proprietà dello Spezia. Dopo una stagione all’Atalanta, Holm è infatti pronto a trasferirsi al Bologna e giocarsi la Champions con i suoi nuovi compagni di squadra.

La trattativa per Holm

Secondo quanto riportano gli esperti di calciomercato, il Bologna sarebbe riuscito ad accaparrarsi il calciatore dello Spezia dopo un vero e proprio blitz. La società rossoblù è infatti riuscita nella sua accelerata per concludere l’operazione, definendo quelli che sono gli ultimi dettagli della trattativa per avere il calciatore svedese.

Entrambe le parti sono infatti riuscite a raggiungere un accordo soddisfacente. Il Bologna si assicurerà le prestazioni di Holm, il quale si trasferirà a titolo definitivo dopo il pagamento dell’intero cartellino per 7 milioni di euro. Si tratta di un tassello importante per Italiano, il quale è al lavoro per creare una rosa all’altezza delle competizioni che la squadra dovrà affrontare nella prossima stagione.