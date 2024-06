De Rossi abbraccia un altro azzurro: visite mediche prenotate in Germania, la Roma chiude il colpo prima del ritorno dalla nazionale

La Roma si rinforza con un vero fuoriclasse. Si tratta di un campione della squadra di Luciano Spalletti: i tifosi sono increduli.

Tra gli allenatori più apprezzati nell’ultima parte di stagione della Serie A è giusto parlare di Daniele De Rossi. Quest’ultimo, arrivato alla Roma come semplice traghettatore dopo l’era di José Mourinho, è stato riconfermato dalla società anche per i grandi risultati ottenuti in campo e in Europa.

C’è da dire, infatti, che il suo avvento in giallorosso per la prima volta nelle vesti di allenatore è servito soprattutto per spronare i giocatori come Pellegrini, Dybala e lo stesso Lukaku a dare il massimo nell’ultima parte di campionato.

Ora, la società punta tutto su di lui anche per il prossimo campionato e si spera che i risultati possano essere rosei e floridi, così come hanno ben dimostrato soprattutto nell’ultima parte di stagione.

I tifosi della Roma sanno bene che obiettivi quali lo Scudetto e piazzamenti importanti in Europa non sono così semplici da raggiungere, soprattutto considerando che ci sono avversarie del calibro di Inter, Milan, Juventus e Napoli che non sono rimaste di certo a guardare.

L’obiettivo del mister

Soprattutto i partenopei, dopo un’annata estremamente deficitaria con ben tre cambi di allenatore, vorranno sicuramente riscattarsi per provare a puntare alla Champions League dato che non faranno parte delle prossime competizioni europee.

La Roma, però, non si perde d’animo, anzi, sembra proprio che l’allenatore stia dettando alcune direttive alla dirigenza per far sì che possa essere accontentato dal prossimo calciomercato. In modo particolare, sembra proprio che De Rossi voglia rinforzare le fasce della sua squadra e avrebbe già puntato su uno dei talenti degli Europei.

Bellanova per la fascia giallorossa

Non dobbiamo andare molto lontano in quanto sembra proprio che l’interesse del tecnico sia rivolto a un calciatore della nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti. Parliamo del forte terzino Bellanova in forza al Torino di Urbano Cairo, così come riportato da tuttomercatoweb.com. Quest’ultimo sembrerebbe sposare alla perfezione l’idea di gioco e il modulo tattico dell’allenatore della Roma.

La società giallorossa quindi potrebbe fare di tutto per accontentare il suo tecnico e dargli il calciatore che tanto spera di avere per la prossima stagione. L’interesse per il forte terzino granata sarebbe ancor più vivo in vista della partenza a parametro zero di Leonardo Spinazzola, sempre più vicino al Napoli di Conte.