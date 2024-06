Finalmente Samardzic, telenovela finita: rimane in Serie A | Accordo totale con l’Udinese sulle cifre

Il centrocampista offensivo, tra i più ricercati dai club italiani ed europei, potrebbe restare in Serie A. Qual è il futuro di Samardzic.

Continua la caccia ai centrocampisti di talento nella nostra serie A. Tra i nomi più caldi, come quello di Koopmeiners e Gudmundsson, spicca di certo quello di Lazaar Samardzic, centrocampista tuttofare dell’Udinese.

Il calciatore serbo è attualmente impegnato ad Euro 2024 con la sua nazionale, ma è certamente considerato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Già nella scorsa stagione era stato ad un passo dall’Inter, dopo essere stato accostato alla Juventus.

Ma ora sembra che il futuro del calciatore serbo sia stato deciso. La prossima stagione, infatti, Lazaar Samardzic potrebbe restare in Serie A, ma in una squadra diversa dall’Udinese. Potrebbe infatti essere stato raggiunto un accordo totale con un’altra società. Vediamo di che cosa si tratta.

Il futuro di Samardzic

Il calciomercato dell’Udinese sembra essere un cartiere aperto, il cui termine dei lavori è fissato al 17 agosto, data della prima giornata di Serie A. Prima di ufficializzare i prossimi rinforzi per la rosa, infatti, si sta pensando al mercato in uscita. Una buona idea per fare cassa sembra essere quella di Lazaar Samardzic. I friulani valutano il centrocampista circa 25 milioni di euro, cifra che aveva portato ad un precedente accordo – poi sfumato – con l’Inter.

Dopo un mercato invernale in cui Juventus e Napoli sono state alla finestra per assicurarsi il centrocampista serbo, ora ci sono altre novità che fanno luce sul futuro del giocatore. Samardzic potrebbe infatti restare in Serie A, destinazione Roma.

Samardzic alla Lazio?

La Capitale, sponda Lazio, potrebbe presto avere un nuovo campione in città. Secondo quanto riporta Calciomercato.it, infatti, la Lazio starebbe pressando l’Udinese per raggiungere un accordo totale per la vendita del calciatore. Lotito vorrebbe quindi portare Samardzic alla Lazio, dopo aver perso Luis Alberto, partito in direzione Arabia Saudita.

Tuttavia, la soluzione romana non sembra essere l’unica per Samardzic. Il centrocampista serbo piace anche in Premier League e potrebbe esserci più di una squadra inglese pronta a fare un’offerta ufficiale alla società friulana. Tutto però sembra essere posticipato alla fine dell’avventura serba all’Europeo.