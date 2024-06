Fonseca lo boccia e glielo dice in faccia: fatto fuori il primo senatore | Ibra ha già blindato il sostituto

La dirigenza rossonera è già al lavoro per la prossima stagione. Il primo addio fa male a tutti ma era necessario: tifosi divisi.

Da pochi giorni è stato nominato il nuovo allenatore del Milan e Paulo Fonseca sembra avere già le idee chiare su come dovrà essere formato lo scacchiere dei rossoneri. Può contare sul presidente Gerry Cardinale e sulla dirigenza capitanata da Zlatan Ibrahimović, che vorranno accontentarlo affinché possa portare avanti una stagione degna della squadra blasonata che allena.

Nello scorso campionato, con la guida tecnica di Stefano Pioli, non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno. Grazie ai 10 acquisti della scorsa stagione, il presidente sperava quantomeno di arrivare il più in là possibile nelle competizioni europee ed insidiare fino alla fine l’Inter per vincere lo Scudetto.

Come sappiamo, però, l’ex tecnico parmense ha dovuto affrontare diversi problemi di importanza non indifferente. Infatti, gli infortuni che hanno attanagliato la formazione dello scorso campionato sono stati veramente tanti.

Come se non bastasse, anche la Coppa d’Africa ha portato via alcuni elementi che avrebbero potuto dare un contributo notevole ed importante al percorso della squadra. Infatti, i rossoneri hanno iniziato a riprendere in mano la situazione nella seconda parte di campionato quando ormai, però, l’Europa League era già stata persa e l’Inter aveva già ipotecato la vittoria del campionato.

Le mosse vincenti

Cosa si richiede adesso al tecnico portoghese? Sicuramente un impegno maggiore affinché durante la preparazione estiva venga inculcato bene nella mente dei calciatori un progetto di squadra vincente che dovrà lottare su più fronti. Il Milan, comunque, ha ottenuto nuovamente una qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Pertanto, Fonseca dovrà partire subito in quarta affinché non vengano meno gli obiettivi prefissati.

Al fine di ottenere il massimo dalla squadra che si ritroverà ad allenare sin da subito, c’è chi immagina che, anche se non tanti, la società vorrà comunque regalare alcuni colpi di mercato al nuovo allenatore affinché possa far rendere al meglio tutti i giocatori presenti in squadra. In realtà, sembrerebbe che uno dei due terzini titolari non farebbe fare i salti di gioia a Fonseca, che quindi sarebbe pronto a rimpiazzarlo con un nuovo acquisto.

Emerson Royal sempre più vicino

Stiamo parlando di Davide Calabria che, nonostante l’ultima stagione non sia stata il massimo per i rossoneri, ha comunque dato il suo contributo importante anche con goal e prestazioni notevoli. Sebbene quindi sembra lui l’indiziato numero uno a lasciare la squadra rossonera nel prossimo calciomercato, ci sarebbe anche già il nome dell’ipotetico sostituto. Parliamo del forte terzino del Tottenham Emerson Royal, che ha sfidato proprio i rossoneri nelle ultime edizioni di Champions League, ostacolando più volte il portoghese Rafael Leão.

Il suo profilo sarebbe ideale per lo scacchiere dell’ex allenatore della Roma. Proprio il giocatore degli spurs ai microfoni di Andre Hernan sul canale YouTube ha così commentato un eventuale passaggio al Milan: “Ovviamente, so che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me. Per me è molto gratificante perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e pesante.”