La Serie A riabbraccia Morata, finalmente si sbilancia: “Vengo in Italia, è la mia seconda casa”

L’attaccante spagnolo pronto a tornare in Italia. Ma sarà un vero ritorno in Serie A? Ecco che cos’ha detto in un’intervista.

C’è ancora dell’amaro in bocca per il deludente risultato della nazionale italiana di calcio contro la Spagna. Le Furie Rosse hanno sconfitto l’Italia durante la seconda giornata del girone B del campionato europeo.

Rispetto alla nostra nazionale, gli spagnoli sono stati superiori in tutto, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. E ora proprio un attaccante spagnolo sembra essere sempre più vicino alla Serie A.

Stiamo parlando del capitano della nazionale spagnola, Alvaro Morata. Durante un’intervista nel post-partita ha infatti parlato dell’ipotesi del suo ritorno in Serie A, facendo sognare molti tifosi. Inoltre, quest’estate sarà sicuramente in Italia.

“A breve sarò in Italia”

Dopo la partita degli Europei 2024 vinta dalla Spagna 1-0 contro l’Italia, Alvaro Morata ha risposto ad alcune domande dei giornalisti Rai. L’attaccante dell’Atletico Madrid e capitano della Nazionale spagnola ha parlato anche del suo futuro, rispondendo a chi gli chiede se le prossime settimane saranno decisive per un suo ritorno in Serie A.

“La verità è che non lo so”, ha affermato Alvaro Morata. Ma ad ogni modo il suo immediato futuro vedrà l’Italia come destinazione: “Sarò sicuramente in Italia per le vacanze, perché vengo sempre. È un posto bellissimo, la mia seconda casa“. Non ci sono quindi ancora certezze sul futuro del calciatore, ma non è affatto tramontata l’ipotesi del ritorno in Italia del calciatore.

Morata: tra Juve, Milan e Roma

Da ormai alcune settimane si parla insistentemente di un ritorno di Alvaro Morata in Serie A. L’avventura dell’attaccante spagnolo a Madrid sembra essere arrivato ormai ai titoli di coda. In pole ci sarebbe la Juve, che sogna un Morata-tris per la prossima stagione. Tuttavia, ad oggi a Torino c’è abbondanza in attacco, ma una partenza di Kean potrebbe liberare un posto.

Anche in Milan, dopo l’addio di Giroud e la stagione per nulla convincente di Okafor, sembra aver puntato su Morata. Secondo Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, lo spagnolo sarebbe la punta giusta per il gioco di Fonseca. Infine, anche la Roma è alla finestra per accaparrarsi il 31enne. Lukaku non sarà confermato e lo spagnolo potrebbe essere perfetto per dare qualità e gol alla rosa di De Rossi.