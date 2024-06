Milan, Fonseca spinge per il blocco Portogallo | Primo difensore in arrivo dalla nazionale: l’offerta è sul tavolo, bastano 20 milioni cash

Il nuovo allenatore dei rossoneri ha già in mente il primo colpo di mercato. Farà compagnia a Leao e sarà il gladiatore della Champions.

Paulo Fonseca è approdato al Milan dopo stagioni di vari successi, sostituendo alla guida tecnica il parmense Stefano Pioli. La squadra, attualmente, sa di dover dare il massimo, soprattutto per cercare di migliorare lo score dell’ultimo campionato.

Molti sostenitori rossoneri, infatti, speravano che la squadra potesse seriamente competere per portare a casa un altro scudetto, approfittando anche dell’unica società in grado di poter creare preoccupazioni, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi.

Il presidente Cardinale, nella scorsa sessione di calciomercato estivo, aveva portato a casa oltre 10 acquisti di ottimo livello, ma purtroppo squalifiche e infortuni non hanno fatto altro che rallentare il percorso di crescita della rosa.

Molti ricorderanno che le emergenze in campionato sono state così tante al punto da indurre l’allenatore a convocare diversi calciatori dalla Primavera, senza esperienza e soprattutto senza grossi preavvisi.

Leao nuovo punto di riferimento

Ora però Paulo Fonseca sa bene che non ci saranno grandissimi colpi nel mercato, come è avvenuto nella passata stagione, ma ci saranno dei piccoli accorgimenti tali da rendere ancor più competitiva la squadra rossonera anche per il prossimo anno.

Uno dei punti fermi della squadra del Milan è sicuramente il portoghese Rafael Leão. Da quando il bomber francese Olivier Giroud ha lasciato la squadra rossonera, il nuovo tecnico sa benissimo di dover creare una rosa e una tattica tali da mettere in evidenza le doti del campioncino.

Leite nel mirino

Per tale motivo, c’è chi sostiene che la dirigenza rossonera, con a capo Zlatan Ibrahimović, stia già lavorando seriamente e duramente per accontentare il nuovo tecnico e cercare di rinforzare sempre di più la rosa del Milan con altri calciatori portoghesi. Tra questi, sarebbe il caso di menzionarne alcuni che sembrerebbero essere entrati nel radar della squadra del presidente Gerry Cardinale.

Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il difensore classe ’99 Diogo Leite, dopo le sue 40 presenze con l’Union Berlino in Bundesliga e un’ottima media voto, potrebbe rientrare seriamente nei progetti del Milan del nuovo allenatore. Con lui, quindi, la colonia portoghese continuerebbe a incrementarsi sempre di più. Le sue caratteristiche tecniche e le doti fisiche sarebbero davvero perfette e ideali per una squadra così fisica e tecnica come quella rossonera. Nelle prossime ore, sicuramente, ne scopriremo di più.