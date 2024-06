Palladino scatenato, ‘Finisci gli Europei e ci porti in Champions’: da Madrid a Firenze con il primo volo | Tifosi impazziti

Il nuovo tecnico della Fiorentina ha le idee chiare per la sua squadra: niente passi falsi ma solo questo campione. Commisso è avvisato.

Il nuovo allenatore della Fiorentina è Raffaele Palladino, accolto con grandissimo entusiasmo dalla piazza che ripone tanta fiducia nelle sue doti.

Quest’ultimo raccoglie l’eredità importante di Vincenzo Italiano che, a sua volta, ha sposato il progetto Bologna, pronto per l’approdo in Champions League.

L’ex attaccante del Genoa, lanciato con grandissimo spirito da Adriano Galliani, è pronto per disputare competizioni europee, oltre a un ottimo campionato di Serie A con la formazione viola. Per lui si tratta di un importante salto di qualità dopo pochissime esperienze in massima categoria.

Per lui si tratta di un banco di prova molto importante anche se, alle spalle, sa di poter contare su una dirigenza attenta e caparbia. Il presidente Rocco Commisso, infatti, farà di tutto affinché il nuovo allenatore possa avere una squadra pronta e preparata ad affrontare qualsiasi ostacolo.

Palladino dà la sua impronta alla squadra

C’è da dire, però, che, nonostante le attenzioni siano attualmente rivolte solo ed esclusivamente agli Europei di calcio, c’è chi inizia a immaginare come sarà la nuova Fiorentina targata Palladino. Il calciomercato estivo, infatti, entrerà nel vivo tra pochissime settimane, ma c’è già chi scommette che il nuovo tecnico abbia comunicato anzitempo quelli che saranno i suoi principali obiettivi alla dirigenza.

I tifosi viola, negli ultimi anni, hanno lamentato più volte una vena realizzativa piuttosto precaria da parte degli attaccanti. A tal riguardo, va detto che ci si aspetta sicuramente un colpo importante proprio nella zona offensiva, scopriamo tutti i dettagli dell’ipotetica trattativa.

Depay, serio obiettivo per l’attacco dei viola

Ora sembra che l’allenatore Raffaele Palladino voglia attingere proprio da questi Europei, dove stanno emergendo grandissimi talenti del calcio, e alcuni di questi potrebbero approdare seriamente in Serie A. Scopriamo nei dettagli, quindi, chi potrebbe essere il nuovo beniamino dei sostenitori fiorentini a partire dalla prossima stagione calcistica italiana.

Stando a quanto riportato da la gazzetta dello sport, il centravanti Memphis Depay, è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e sembra poter rientrare nei piani della Fiorentina. Il centravanti, con ogni probabilità, sarebbe il nome ideale per ricoprire l’attacco dei toscani. Palladino farebbe i salti di gioia se il presidente Commisso gli farebbe un regalo davvero sensazionale di questo livello.