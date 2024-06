Addio alla Turchia, adesso Icardi fa sul serio: ‘Torno in Italia nella mia città’ | Maglia titolare numero 9 in Serie A

Il bomber questa volta ha le idee chiare. Torna in Italia per disputare partite europee con una squadra blasonata: tifosi in festa.

Tra i grandi calciatori che hanno militato in Italia e che attualmente giocano in altri campionati europei, sarebbe il caso di parlare di Mauro Icardi.

Quest’ultimo, che vanta nel suo straordinario curriculum presenze importanti alla Sampdoria e all’Inter, è sposato con Wanda Nara, donna di spettacolo nonché ultima vincitrice di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Il fortissimo attaccante, che potrebbe in futuro rientrare anche nei piani della nazionale di Luciano Spalletti, sta pensando sempre di più a lasciare la Turchia per tornare in Italia.

Attenzione, Simone Inzaghi non sembra aver bisogno di lui nello scacchiere nerazzurro e pertanto cerchiamo di capire a fondo chi veramente potrebbe essere alla ricerca delle sue straordinarie doti tecniche.

I movimenti di mercato

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca, sebbene debba trovare un valido sostituto all’attaccante Olivier Giroud, sarebbe sempre più sulle tracce di Joshua Zirkzee del Bologna, che formerebbe un tandem d’attacco con Rafael Leão davvero di grandissimo livello.

Il Napoli di Antonio Conte, anche se ormai è rassegnato alla partenza imminente di Victor Osimhen, non avrebbe Icardi in cima alla lista dei desideri perché sembra proprio che il tecnico pugliese voglia un suo vecchio pupillo: Romelu Lukaku. Quest’ultimo, proprio come Mauro, ha giocato all’Inter fino allo scorso anno per poi essere ceduto in prestito durante l’ultimo campionato alla Roma di Daniele De Rossi.

La Fiorentina sulle sue tracce?

Il Bologna di Vincenzo Italiano, sebbene stia facendo di tutto per trattenere Joshua Zirkzee, che sembrerebbe, come già detto poc’anzi, avere un futuro scritto con la maglia rossonera del Milan, non sembra essere la destinazione ideale per Icardi. Anche la Juventus, con la riconferma del serbo Dušan Vlahović, non vorrà sicuramente effettuare operazioni onerose e costose e pertanto per Mauro qui le porte sembrerebbero essere chiuse.

Allora in realtà, quale squadra di Serie A vorrebbe riportarlo in Italia? Il nuovo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, sarebbe alla ricerca di un centravanti per i viola che possa essere in grado di trainare la squadra e garantire successi anche in termini realizzativi. A tal proposito, quindi, va detto che Icardi potrebbe fare al caso della Fiorentina per la prossima stagione, in cui non mancheranno le competizioni europee da disputare, la Coppa Italia e la riconferma come una vera e propria spina nel fianco tra le prime otto squadre di Serie A. Nelle prossime settimane, quindi, ne sapremo di più sul suo futuro calcistico.