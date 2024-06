Conte ha trovato il suo Kim: ‘Voglio lui per lo Scudetto’ | De Laurentiis mette sul piatto 50 milioni cash

La rivoluzione parte dalla difesa. Ora Conte ha trovato il suo Kim e per arrivare allo Scudetto vorrebbe lui.

L’arrivo di Antonio Conte ha risollevato gli animi di una tifoseria e di una squadra che non possono dirsi di certo soddisfatti dopo l’ultima disastrosa stagione. Il tecnico leccese – tra gli allenatori italiani più vincenti degli ultimi anni – è chiamato a ribaltare una situazione che parte da enormi delusioni.

Ma per tornare a vincere serve rifondare e Conte sembra aver messo già in chiaro quali sono i suoi obiettivi. Non che i tifosi non lo sapessero già: se prendi Conte, allora vuol dire che punti a vincere. Ecco perché l’ex tecnico di Tottenham, Inter, Chelsea e Juve ha già fatto le sue richieste per il mercato.

La rivoluzione del Napoli ad opera del mister sembra poter partire proprio dalla difesa. Conte ha deciso che per il dopo Kim servirà un giocatore già affermato e dalle grandi prospettive. Ma per prenderlo De Laurentis dovrà mettere nel piatto 50 milioni.

Chi arriva a Napoli

Conte ha deciso, per la difesa vuole Alessandro Buongiorno. Il difensore centrale del Torino è stata una delle note positive durante la stagione del Torino e ha subito conquistato le attenzione dei più grandi club d’Italia (e non solo). Il tecnico leccese sembra voler puntare dritto su di lui, iniziando fin da subito una campagna acquisti di grande spessore.

Nonostante la dirigenza del Napoli si starebbe già muovendo per portare Mario Hermoso al Diego Armando Maradona, Conte vorrebbe un tassello importante per blindare la difesa. Buongiorno potrebbe quindi essere la scelta giusta. Per il suo acquisto il neo mister del Napoli potrebbe trovare completamente d’accordo Aurelio De Laurentis, innamorato del vice capitano del Torino. Ma per portarlo nella capitale partenopea ci vorrà un grande impegno.

50 milioni per Buongiorno

Alessandro Buongiorno è stato una delle rivelazioni dello scorso campionato e il Torino lo sa bene. Il classe ’99 non è affatto incedibile, ma farlo andare via a poco non è nelle intenzioni dei dirigenti granata. A Torino potrebbero puntare sulla sua cessione per rifondare la squadra ed ecco per portare Buongiorno a Napoli De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto una cifra intorno ai 40 milioni.

Ma Cairo potrebbe attendere ancora per dare vita ad una vera e propria asta sul giocatore. Non è affatto escluso, infatti, che la cifra potrebbe salire anche a 50 milioni di euro. A questo punto non resta che attendere e capire fino a quanto potrebbe spingersi il Napoli per portare a casa uno dei difensori più forti del campionato.