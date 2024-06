Richiesta disperata a Giuntoli: ‘Voglio andare a Roma’ | La Juventus fissa il prezzo e incassa 60 milioni

Purtroppo i tifosi bianconeri devono accettare la triste e dura realtà. Il beniamino ha già preparato le valigie: resta comunque in Serie A.

Cristiano Giuntoli è sicuramente tra i direttori sportivi che maggiormente in questo periodo dovrà lavorare e smistare i nomi presenti sul suo taccuino. Mercato in entrata e mercato in uscita sono le due priorità principali della squadra bianconera.

Dopo la fine del ciclo con Massimiliano Allegri, la guida tecnica è affidata all’ex allenatore del Bologna Thiago Motta. Quest’ultimo stravolgerà il modulo della squadra bianconera che, dopo diversi anni, ritornerà a giocare con la difesa a quattro.

Non è da escludere che qualche ex pupillo dei rossoblù possa essere trattato e poi acquistato proprio dalla società piemontese. I tifosi sognano colpi ad effetto come Riccardo Calafiori, Joshua Zirkzee o Lewis Ferguson. Al momento, però, Giuntoli sicuramente starà lavorando meticolosamente per cercare di garantire colpi importanti che possano andare a rinforzare la rosa.

La Juventus, dopo un anno di purgatorio senza competizioni europee, potrà disputare nuovamente la Champions League e i tifosi si augurano che questa volta possa cavalcare il palco più importante d’Europa da protagonista e non da comparsa.

Cessioni importanti in programma

Al fine di fare ciò, il football director dovrà garantire una solidità all’interno della squadra che non comporti cessioni troppo importanti. Dušan Vlahović sarà ancor di più la punta di riferimento dell’attacco bianconero che, con il nuovo allenatore, dovrebbe essere orientato verso le 20 reti al termine del prossimo campionato.

Al momento, però, dovremmo iniziare a parlare anche sul fronte uscite in quanto ci sarebbero alcuni giocatori che non resterebbero quasi certamente a Torino. Non parliamo di difensori o centrocampisti ma di un attaccante di fascia, scopriamo subito di chi si tratta.

Chiesa verso la Roma

Purtroppo, i tifosi bianconeri stanno già iniziando a pensare seriamente alla fine del percorso di Federico Chiesa con la maglia della Vecchia Signora. Il suo futuro sembra essere già scritto con Napoli e Roma che potrebbero fare uno sforzo per portarlo nella propria squadra. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Per ora, quello che è certo è che il suo agente starebbe valutando proposte da Napoli, Bayern Monaco e soprattutto la pista che porta ai giallorossi di De Rossi, come riportato anche da calciomercato.com. Adesso, la Roma, sembrerebbe propensa a proporre 40 milioni di euro per il suo cartellino.