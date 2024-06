‘Mister, torna a casa’: tentazione fortissima per Pioli | Rimane in Serie A ma solo a queste condizioni

Per l’ex allenatore del Milan si riapre uno scenario incredibile. Pronto per rimettersi in gioco là da dove tutto era iniziato.

Tra gli allenatori italiani più apprezzati degli ultimi 10 anni sarebbe il caso di parlare di Stefano Pioli. L’ex tecnico del Milan, durante il suo periodo in rossonero, ha raggiunto uno scudetto importante, ridando lustro a una società ricca di successi e storia.

Questo campionato, per lui, è iniziato in maniera molto discutibile in quanto, nonostante i 10 acquisti apportati dalla società, infortuni e squalifiche varie ne hanno rallentato il percorso di crescita. L’obiettivo principale era quello di poter portare nuovamente il Milan sulla vetta più alta del campionato, mirando a un piazzamento in Champions League notevole.

Purtroppo, l’eliminazione nella fase a gironi della competizione europea e lo Scudetto mancato in diverse occasioni hanno fatto sì che il percorso del tecnico parmense terminasse anticipatamente. La dirigenza rossonera, con a capo Zlatan Ibrahimović, sembra orientata verso il tecnico Fonseca.

Quest’ultimo, che in Italia ha già avuto l’occasione di allenare la Roma con discreti risultati, sembrerebbe essere l’uomo giusto per la ripartenza. Ora però sembra proprio che gli obiettivi dei rossoneri siano ben altri.

Pioli resta in A?

I tifosi vogliono assolutamente ritornare ai fasti di un tempo, cercando di riportare successi che negli ultimi anni sono venuti a mancare non poche volte. Ma adesso, la domanda che molti si pongono è: quale sarà il futuro dell’allenatore Stefano Pioli?

Quest’ultimo sembra proprio che possa avere la possibilità di restare in Serie A e ritornare ad allenare una squadra che già in passato ha avuto al comando. Attenzione, non parliamo certamente del Parma, squadra cui lui è molto legato e neopromossa in Serie A. Ma adesso sembra che ci sia un’altra società che possa puntare nuovamente su di lui per riaffermarsi nel miglior modo possibile.

Ritorno di fiamma

Stiamo parlando della Lazio del presidente Claudio Lotito, che potrebbe seriamente rivolgersi a lui qualora Igor Tudor non dovesse essere riconfermato e si voglia ripartire con un altro percorso davvero molto importante, come riportato da calciomercato.com. I tifosi sperano vivamente che Pioli possa restare ancora in Serie A, in quanto negli ultimi anni ha dimostrato di saper allenare le diverse squadre con grande professionalità e soprattutto passione.

Un tecnico come lui è sicuramente un valore aggiunto per il nostro campionato, in quanto di strategie, tattiche e soprattutto carisma ne ha da vendere. Solo fra pochi giorni quindi scopriremo quale sarà il suo futuro e se ancora una volta sarà destinato a essere protagonista nella massima competizione di calcio italiana.